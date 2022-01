Prezes PiS zatwierdził kandydatury 16 sekretarzy wojewódzkich; 1 lutego ruszy kolejny etap zmian w strukturze partii

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zatwierdził kandydatury 16 sekretarzy wojewódzkich, którzy mają pełnić funkcję organizacyjną i nadzorczą nad strukturami w terenie - mówił PAP Sekretarz Generalny PiS Krzysztof Sobolewski. To kolejny etap zmian w strukturze ugrupowania - dodał.

Zmiany w strukturze PiS zostały zapowiedziane w pierwszej połowie zeszłego roku, a wstępem do nich były decyzje podjęte podczas lipcowego kongresu statutowo-wyborczego. Delegaci zdecydowali wówczas o stworzeniu stanowiska Sekretarza Generalnego PiS w miejsce funkcji szefa Komitetu Wykonawczego. Zdecydowano też o powołaniu Biura Krajowego PiS, które będzie zatrudniało sekretarzy wojewódzkich.

"We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie z 40. szefami okręgowymi PiS oraz kandydatami na pełnomocników. Prezes Kaczyński zatwierdził jednocześnie kandydatury tej +szesnastki+" - powiedział PAP Sobolewski, który będzie stał na czele Biura Krajowego.

Wśród nich są: Rafał Rajczakowski (dolnośląskie), Anna Maćkowska (kujawsko-pomorskie), Grzegorz Tchórzewski (lubelskie), Grzegorz Maćkowiak (lubuskie), Sebastian Bulak (łódzkie), Dariusz Pietruszka (małopolskie), Andrzej Paniw (podkarpackie).

Szef PiS zatwierdził też kandydatury: Łukasza Gołębiowskiego (mazowieckie), Janusza Strzałki (opolskie), Wojciecha Nierodzika (podlaskie), Beaty Iżyłowskiej, (pomorskie), Kamila Jaszczaka (śląskie), Daniela Walasa (świętokrzyskie), Marcina Śliwińskiego (warmińsko-mazurskie), Joanny Szczechowskiej (wielkopolskie) oraz Witolda Witkowskiego (zachodniopomorskie).

"Pod koniec miesiąca nastąpi powołanie tych osób na regionalnych pełnomocników, by od 1 lutego rozpoczęli oni pracę. Będą oni +przedłużeniem ramienia Nowogrodzkiej+ (siedziba PiS w Warszawie - PAP) w terenie" - mówił Sobolewski.

Jak dodał, pierwszym zadaniem pełnomocników będzie przygotowanie raportu otwarcia w każdym z regionów. "Później zajmą się kwestią nadzoru nad poszczególnymi strukturami, koordynacją działań zleconych przez centralę partii, a także podejmowanie autorskich działań" - powiedział Sekretarz Generalny PiS.

Zaznaczył jednocześnie, że sekretarze wojewódzcy będą pełnić funkcję techniczną, a nie polityczną. "Szefostwo polityczne okręgów, czyli zarządy okręgowe i prezesi okręgowi zostają utrzymane" - oświadczył Sobolewski.

Sekretarze wojewódzcy poza działalnością organizacyjną i nadzorczą nad strukturami w terenie będą też przygotowywać partię do kolejnej części reformy, czyli zmiany struktury partii. To nastąpi jednak dopiero, gdy decyzje w tej sprawie podejmą delegaci podczas kolejnego kongresu statutowego. Na razie nie ma decyzji kiedy się on zbierze.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił podczas lipcowego kongresu, że partia planuje dokonać zmiany na poziomie struktur podstawowych i przejście na strukturę wojewódzką opartą o okręgi, które będą równoznaczne - w sensie terytorialnym - z okręgami senackimi. "Od razu chce zastrzec, że to nie oznacza, że my planujemy tego rodzaju ordynację wyborczą. Niczego takiego nie planujemy" - zaznaczył wówczas Kaczyński.