Prezes PiS: Żeby załatwić problemy społeczne musimy mieć silniejsza władzę

Żeby załatwić problemy społeczne, w tym m.in. mieszkaniowe, musimy mieć silniejszą władzę – ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę, w Kędzierzynie-Koźlu.

W niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu Kaczyński spotkał się w działaczami oraz sympatykami partii. Odpowiadał ma pytania, w tym m.in. dotyczące programu Mieszkanie Plus.

To był niewypał. W ocenie szefa PiS program Mieszkanie Plus "miał też jedną wadę".

"Program Mieszkanie Plus przyniósł tylko 40 tys. mieszkań, licząc te, które są w tej chwili w budowie, czyli naprawdę bardzo niewiele. Opór deweloperów, opór w przekazywaniu działek, bo to jest ta główna przeszkoda, był ogromny (...) i to zahamowało ten program" - powiedział.

W ocenie szefa PiS program Mieszkanie Plus "miał też jedną wadę". "Oparty był na tzw. modelu austriackim, czyli ktoś najpierw ma mieszkanie pod wynajem, ale płacąc ten wynajem od razu je wykupuje. To długo trwa, ale finalnie celem jest własność. Natomiast Polacy chcą mieć od razu na własność" - wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Przyznał, że potrzebny jest nowy model rozwiązania problemu mieszkaniowego. "Szukamy nowego modelu, oczywiście musi być wsparcie ze strony państwa i w postaci działek i w postaci ulg kredytowych, dopłaty do odsetek itd., tak żeby ludzie mogli to sobie kupować, także i ci, którzy mają niezbyt wysokie dochody. I zrobimy to. Tylko musimy mieć po raz trzeci władzę i ta władza musi być silniejsza" - oznajmił.

Teraz chodzi o władzę. Kaczyński mówi jasno, że nie może władzy przedsiębiorstwo powiedzieć: figa z makiem

"Musimy mieć silniejszą władzę - wiem, że wielu się to nie podoba - ale jeżeli władza ma załatwiać różne problemy społeczne, choćby ten mieszkaniowy (…) to nie da się zrobić inaczej, niż wtedy, jeżeli władza ma coś do powiedzenia i nie może jej każde przedsiębiorstwo, także państwowe, czy każdy samorząd powiedzieć: figa z makiem, nic nie dostaniecie. W tym kierunku to idzie, że nie może państwo nic zrobić" - kontynuował. Wskazał, że "z prawem własności idzie także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego".

Zapewnił, że nie na wpływu na orzeczenia TK. "Ale naprawdę szanowni państwo, nie wierzcie, że my mamy wpływ na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy takiego wpływu. (…) Ja nie ukrywam, że dobrze znam panią prezes (SN - PAP), ale poznałem ją, jak już była sędzią, przedtem nie wiedziałem jej istnieniu, ale ją polubiłem, czy ona mnie? No nie wiem, ale w każdym razie liczę na to" - żartował.

Zaznaczył, że ta znajomość nie oznacza, że ma wpływ na to, co robi Trybunał Konstytucyjny. "Jak bym miał, to by Trybunał Konstytucyjny dokonał tak zwanej zmiany linii orzecznictwa, bo dawno już orzekł - w innym składzie - że własność np. samorządów jest tak samo chroniona, jak prywatna i na przykład nie można tutaj niczego wymyśleć, nie można zmusić do tego, żeby był wykup mieszkań komunalnych, chociaż to bardzo dobra metoda załatwienia pewnych elementów sytuacji mieszkaniowej" - powiedział prezes PiS.