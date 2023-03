Prezes PiS: zmiany w ustawie o SN nie zagrażają najważniejszym kwestiom konstytucyjnym

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym nie zagraża "konstytucyjnym filarom", takim jak prerogatywy prezydenta. Według niego Polska spełniła warunki do otrzymania środków z KPO.

W programie "W otwarte karty" przygotowanym dla Polskiego Radia i TVP Info przez Małgorzatę Raczyńską-Weinsberg Kaczyński ocenił, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie zagraża najważniejszym kwestiom konstytucyjnym, jak np. prerogatywom prezydenta.

"Jeśli chodzi o przeniesienie odpowiedzialności do NSA to nie jest to kwestia konstytucyjna" - mówił Jarosław Kaczyński. Dodał, że uważa tak wielu konstytucjonalistów, także on, jako prawnik, tak sądzi.

Kaczyński powiedział, że Polska spełniła warunki Unii Europejskiej dotyczące środków z KPO, wiec powinna je otrzymać. Jego zdaniem szanse są duże, ale pewności nie ma.

"Mamy protokół z posiedzenia Komisji Europejskiej, gdzie wyszczególniono, że jeśli konkretne warunki spełnimy, to dostaniemy środki z KPO" - powiedział.

"Czy Unia Europejska tak się zdegenerowała, że nawet to nie będzie wystarczającą przesłanką, tego nie wiemy" - zastrzegł. Jego zdaniem jednak "tak źle nie jest" i jest szansa, że środki z KPO trafią do Polski.

Według niego sprawy podlegające wyłącznej kompetencji państw członkowskich w ramach Unii powinny być skatalogowane w prawie unijnym. Łamanie praw człowieka - zdaniem prezesa PiS - jest kwestią, która powinna leżeć w kompetencji UE, ale tylko w przypadku rażących naruszeń, np. zamykania opozycjonistów w więzieniach.

Uchwalona w styczniu nowelizacja o SN autorstwa PiS miała według autorów wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje ona, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

We wniosku prezydenta Andrzeja Dudy do Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się o zbadanie niekonstytucyjność m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA.

Ponadto - w liczącym ponad sto stron wniosku - zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidziana w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.