Prezes PiS: zrealizowaliśmy bardzo wiele obietnic, nie powiódł się program Mieszkanie plus

Bardzo wiele naszych obietnic zostało zrealizowanych, inne są w trakcie realizacji; ale nie wszystko się udało, plan Mieszkanie plus po prostu się nie powiódł, tu w jakiejś mierze trzeba będzie zacząć od początku - powiedział w niedzielę, w Olsztynie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kaczyński podkreślał, że mamy obecnie do czynienia ze światowym kryzysem, a Polska jest w szczególnym miejscu, ponieważ za jej granicami, na Ukrainie toczy się wojna.

"I w tej wojnie, w jakiejś mierze czynnie uczestniczymy, bo pomagamy sami, jesteśmy też głównym miejscem tzw. hubem jeżeli chodzi o przekazywanie różnego rodzaju pomocy Ukrainie" - mówił prezes PiS. Zwracał też uwagę, że Polska przekazała dużo ilość sprzętu wojskowego Ukrainie.

Kaczyński podkreślił jednocześnie, że w tej sytuacji możemy mieć dobrą przyszłość. "Możemy wrócić do spokojnych, a może nawet spokojniejszych czasów niż te, które były w ostatnich latach. Ale jest jeden warunek - pewna koncepcja i pewna praktyka przede wszystkim rządzenia w Polsce, która została odrzucona w 2015 r. (...) nie może powrócić. Musimy iść tą drogą, która została wyznaczona w tym pamiętnym roku 2015 r." - powiedział Kaczyński nawiązując do zwycięstwa wyborczego PiS.

Jedocześnie krytykował poprzednie rządy PO-PSL i zarzucił im politykę "wykorzystywania polskiego społeczeństwa, polskiego państwa, polskiego narodu". Prezes PiS mówił, że poprzedni rząd "sprzedawał rynki, żeby inni mogli traktować Polskę jako teren swoistej eksploatacji".

"Myśmy to odrzucili, przyrzekliśmy w Polsce przeprowadzenie zmian odnoszących się do najróżniejszych dziedzin. I chociaż nie mogę powiedzieć - bo muszę być w takich rozmowach ze społeczeństwem uczciwy - że wszystko się nam udało. Ale mogę powiedzieć uczciwie, że bardzo wiele spośród tych obietnic zostało zrealizowanych, inne są w trakcie realizacji" - podkreślił prezes PiS.

"Ta najtrudniejsza z mieszkaniami też jest w trakcie realizacji. Ale tu będzie trzeba w jakiejś mierze zacząć od początku, bo plan Mieszkanie plus po prostu się nie powiódł. My mamy odwagę o takich rzeczach mówić, po prostu nie udało się. To jest w tej chwili 40 tys. mieszkań łącznie z tymi w budowie, więc dużo, dużo za mało. Nam chodziło o prawdziwy przełom, o to, żeby mieszkania dla zwykłych Polaków stały się czymś dostępnym" - mówił prezes PiS.

Jak dodał, niektórzy mówią, że mieszkanie to nie towar, tylko prawo. "I my jesteśmy gotowi się do tego przychylić, tylko tego nie trzeba mówić, trzeba stworzyć system w ramach, którego to prawo będzie rzeczywiście wykonywane" - powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że "opór ze strony tych, którzy zarabiają na obecnej sytuacji, którzy są bardzo potężni, wpływowi jest tak wielki, że nie zdołano go przełamać".