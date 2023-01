Prezes PRE bp Malicki: celem modlitwy o jedność chrześcijan jest wspólne dawanie świadectwa wiary

Celem Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan nie jest dążenie do jedności instytucjonalnej Kościoła, ale wspólne wołanie do Boga i podejmowanie działań dających wobec świata świadectwo wiary w Chrystusa - powiedział PAP prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego.

Pod hasłem "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości" w dniach od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

"Żyjemy w kraju, gdzie dominujący jest Kościół rzymskokatolicki, ale obok niego są także różne Kościoły chrześcijańskie z odmienną tradycją, historią i doktryną. Jeśli chcemy być postrzegani jako ludzie prawdziwie wierzący w Chrystusa, to musimy poważnie potraktować Ewangelię, w której Jezus w modlitwie arcykapłańskiej prosił Boga: +Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś+" - powiedział PAP bp Malicki.

Zastrzegł, że "w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan nie chodzi o dążenie do jedności Kościoła, ponieważ on ze swojej natury dzięki Duchowi Świętemu jest jeden, natomiast podzieleni są chrześcijanie". "Nie chodzi także o dążenie do jedności instytucjonalnej. Celem tego tygodnia jest wspólne stawanie do modlitwy i podejmowanie wspólnie rożnych działań" - wskazał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Jak zaznaczył, "jest to ciągłe zadanie, które stoi przed nami".

Zwrócił uwagę, że "od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Jezusa Chrystusa mieli różne zdania na te same sprawy". "Możemy o tym przeczytać nawet w Piśmie Świętym" - wskazał biskup Malicki.

"W 1054 r. doszło do wielkiej schizmy i podziału na Kościół Wschodni i Kościół Zachodni. W wyniku reformacji zrodziły się kolejne Kościoły. W konsekwencji Kościoły znacznie różnią się pod wglądem doktrynalnym zwłaszcza w pojmowaniu eucharystii oraz przyjmowaniu prawd zapisanych na kartach Pisma Świętego i są one trudne do zniwelowania, aby powstał organizacyjnie jeden Kościół" - powiedział bp Malicki.

W tym roku w Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 15.00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.

"Wybraliśmy to miejsce we wschodniej części Polski, żeby było blisko granicy z Ukrainą, jako wyraz naszej solidarności z tym narodem" - powiedział PAP bp Malicki, który w czasie nabożeństwa wygłosi homilię.

W Warszawie 15 listopada 1946 r. oficjalnie konstytuowała się Chrześcijańska Rada Ekumeniczna (od 1958 r. nazwana Polską Radą Ekumeniczną) w obecności 46 delegatów z 12 Kościołów, które przystępują do Rady. Obecnie w jej skład wchodzi siedem Kościołów: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz Kościół Chrześcijan Baptystów. W Polsce działa także Alians Ewangeliczny, w skład którego wchodzi m.in. Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrystusowy.

Bp Malicki powiedział, że kościoły PRE podejmują wiele inicjatyw wspólnych. Jako przykład wskazał pomoc wolontariuszy PRE uchodźcom z Ukrainy, w tym m.in. obecność na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Tematem tegorocznego tygodnia modlitw o jedność będą słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza (Iz 1,17) "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości".

Materiały i modlitwy na ten czas przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych (USA) zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty. Główny nacisk programowy położony jest na pomoc i posługę dla uchodźców, stosunki międzywyznaniowe oraz sprawiedliwość społeczną i rasową.

Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego Światowej Rady Kościołów i Papieską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty szósty polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

W Warszawie odbędzie się w tym roku dziewięć nabożeństw ekumenicznych. Zainauguruje je spotkanie w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1., które odbędzie się 18 stycznia o godz. 18.00.

Zgodnie z tradycją nabożeństwo kończące obchody odbędzie się w stolicy 26 stycznia o godz. 17.30 w kościele rzymskokatolickim pw. św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pierwszy raz został zorganizowany w 1908 r. Zaproponował go pionier ruchu ekumenicznego Paul Wattson z USA.