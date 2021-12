Prezes Przyłębska: TK nie kwestionuje traktatów europejskich

Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje traktatów europejskich, nie ma nic wspólnego z jakimś "polexitem", to są bzdury - powiedziała we wtorek prezes TK Julia Przyłębska. Dodała, że to właśnie TK wskazał na to, że "organy Unii Europejskiej naruszają traktaty".

"To jest istota sprawy, że UE narusza traktaty (...), natomiast próbuje pokazać, że polski TK wydaje orzeczenia, które są niezgodne z traktatami. Nie, to jest nieprawda" - powiedziała prezes Przyłębska w TVP.

W październiku TK orzekł o niekonstytucyjności przepisów Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach. Za niekonstytucyjne uznane zostały również przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów. Sprawę przed TK zapoczątkował wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.

"Nasze orzeczenie jest bardzo jasne. TK nie kwestionuje traktatów, orzeczenie Trybunału nie ma nic wspólnego z jakimś +polexitem+. To są bzdury opowiadane i powielane, i dziwię się, że wysocy urzędnicy UE takie rzeczy powielają" - powiedziała Przyłębska.

Dodała, że "TK właśnie wskazał na to, że to organy UE naruszają traktaty wyciągając z pewnych regulacji takie unormowania, których tam nie ma, to znaczy mówiąc, że UE poprzez na przykład Trybunał Sprawiedliwości UE może ingerować w prerogatywy prezydenckie". "Mało tego, może nakazywać polskim sędziom, jak mają się w określonych sytuacjach zachowywać i jakie wydawać orzeczenia" - dodała.

"Polski TK wskazał na konkretne treści wynikające z traktatów i mówi, że jeśli będą naruszane traktaty i będzie próba odbierania Polsce suwerenności, to będzie to niezgodne z polską konstytucją" - powiedziała prezes Przyłębska.