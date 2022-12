Prezes PSL: bez otwarcia i dialogu nie ma skutecznej polityki

Otwarcie na argumenty innych i dialog to warunki skutecznej polityki i rządzenia – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że siła "zawsze jest w różnorodności".

"To jest piękny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. My ten czas chcemy też poświęcić na coś, co w polityce jest najważniejsze - na dialog, rozmowę, spotkanie z drugim człowiekiem" - powiedział Kosiniak-Kamysz w sobotę w Płocku (woj. mazowieckie) podczas spotkania z mieszkańcami.

Dodał, że bez tego "nie da się robić skutecznej polityki, a później nie da się skutecznie rządzić". "Dialog nie może się opierać tylko i wyłącznie na rozmowie z tymi, z którymi się zgadzasz w 100 proc., ale to otwarcie na argumenty innych, na poznanie poglądów innych, docenienie tego, że siła zawsze jest w różnorodności" - powiedział.

W spotkaniu z wyborcami służącym prezentacji inicjatywy programowej "Uczciwa Polska" bierze także lider Polski 2050 Szymon Hołownia.