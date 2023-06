Prezes PSL o 800 plus: w tej sprawie nie ma różnicy zdań z Sz. Hołownią, popiera naszą poprawkę

W sprawie 800 plus nie ma różnicy zdań między PSL i Szymonem Hołownią - zapewnił prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że lider Polski 2050 popiera poprawkę PSL zakładająca, że podwyższone z 500 do 800 zł świadczenie będzie przysługiwać osobom, które pracują.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zadeklarował, że nie będzie popierał tego projektu. "Zagłosujemy przeciwko 800+, bo to marnowanie pieniędzy pod wybory. Zbudujemy Polskę gospodarną, która zainwestuje te pieniądze w naszą przyszłość" - napisał we wtorek po południu na Twitterze Hołownia.

Kosiniak-Kamysz był pytany przez PAP, czy PSL podziela stanowisko Hołowni.

"My będziemy zgłaszać poprawkę, bo uważamy, że to (świadczenie 800 plus - PAP) powinno być dla pracujących, przynajmniej jedna osoba w rodzinie powinna pracować" - powiedział prezes PSL.

Na uwagę, że Hołownia zapowiedział głosowanie przeciwko projektowi ws. podniesienia 500 plus, lider ludowców zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnicy zdań z liderem Polski 2050. Dodał też, że stanowisko wobec 800 plus zostało omówione między PSL i Polską 2050.

"Szymon Hołownia naszą poprawkę popiera, pytanie, czy PiS popiera docenienie pracujących" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.