Prezes PSL: Polacy nie chcą automatycznej relokacji uchodźców i nie trzeba w tej sprawie robić referendum

Polacy nie chcą automatycznej relokacji uchodźców i nie trzeba w tej sprawie robić referendum, żeby znać zdanie Polaków, bo ono jest mocne i wyraziste - powiedział PAP prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, oczekiwałby od rządu uzyskania z UE miliardów euro za pomoc Ukraińcom.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się podczas sejmowej debaty do kwestii relokacji migrantów w UE podkreślał, że decyzja UE godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Oświadczył ponadto, że kwestia relokacji migrantów w UE musi być przedmiotem referendum.

Kosiniak-Kamysz w rozmowie z PAP odniósł się do propozycji referendum. "Wystarczy wyjechać za rogatki Warszawy i odpowiedź na to pytanie padnie: Polacy nie wyrażają zgody na automatyczną relokację uchodźców i na to naszej zgody nie ma, nie ma zgody Polaków i nie trzeba w tej sprawie robić referendum, żeby znać zdanie Polaków, bo ono jest mocne i wyraziste" - powiedział.

W jego ocenie, propozycja PiS "nie ma na celu poznania opinii Polaków, bo ona jest znana". "Polacy przyjęli miliony Ukraińców i ja oczekiwałbym od rządu czegoś innego, a niestety nie poparli i nie przyjęli naszej poprawki, czyli zdobycia w Unii Europejskiej miliardów euro za pomoc Ukraińcom, dla polskich przedsiębiorców, samorządowców, wspólnot i organizacji samorządowych, którzy pomogli i oczekiwałbym, żeby rząd się na tym skupił, a nie na zadawaniu pytania, na które odpowiedź jest znana" - dodał lider ludowców.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli niedawno stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

Zgodnie z konstytucją, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Ma je prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent RP za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.