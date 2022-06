Prezes PSL: Święto Ludowe jest wpisane w tradycję naszej partii

Święto Ludowe jest wpisane w tradycję naszej partii - podkreślił uczestniczący w tym wydarzeniu w niedzielę w Łodzi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że organizowane przez ludowców święto jest manifestacją patriotyczną i przywiązania do wartości chrześcijańskich.

Na konferencji prasowej przed organizowanymi w Łodzi przez Polskie Stronnictwo Ludowe obchodami Krajowego Święta Ludowego, szef tego ugrupowania podkreślił, że to wydarzenie jest wpisane w tradycję kierowanej przez niego partii.

"Jesteśmy jedyną partią, która ma swoje święta, hymn, odznaczenia. Bo to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie partia polityczna. To stronnictwo, ruch ludowy, czyli powszechny" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wyjaśnił, że organizacja centralnych obchodów Święta Ludowego w dużym mieście, jakim jest Łódź ma pokazać, że PSL jest partią ogólnonarodową, zajmującej się wszystkimi tematami i problemami wszystkich Polaków.

"Będziemy mówić o sprawach związanych z edukacją i pracą, bo jako ludowcy wiemy bardzo dobrze, że jedynym źródłem dobrobytu jest edukacja i praca i z nich pochodzą wszystkie czynniki, które wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy" - zaznaczył.

Prezes PSL dodał, że organizowane przez ludowców święto to także manifestacja patriotyczna, przywiązania do wartości chrześcijańskich oraz okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym, samorządowcom, przedsiębiorcom, Polakom za to jak przyjęli w kraju 3 mln uchodźców wojennych z Ukrainy. "Dzisiejsze Święto Ludowe ma wymiar dziękczynienia i wdzięczności za otwarte serca i otwarte drzwi" - podkreślił.

Szef PSL w woj. łódzkim Dariusz Klimczak dodał, że podczas pikniku rodzinnego w Ogrodach Geyera poruszane będą sprawy trapiące aktualnie Polaków. Jak mówił, wszystkich bolą dziś wysokie ceny towarów i usług oraz raty kredytów hipotecznych. "Mimo świętowania takich tematów się spodziewamy i będziemy starać się na te pytania odpowiadać" - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że oczekuje od rządu działań, które zastopują wzrost cen, szczególnie w obszarze paliw oraz marż banków przy kredytach hipotecznych.

"Koniec zarabiania na Polakach w tak trudnym momencie. Będziemy się upominać o tych, którzy nie są w stanie kupić węgla, ekogroszku, czy peletu na zimę. Świętowanie to wymiar wielkiej uroczystości, ale też odpowiedzi na najważniejsze pytania" - mówił prezes PSL.

Krajowe Święto Ludowe rozpoczęło się mszą św. w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Następnie uczestnicy przeszli na Plac Niepodległości, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Władysława Reymonta. Potem rozpoczęła się część rozrywkowa w Ogrodach Geyera.