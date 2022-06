Prezes PSL: trzeba jak najszybciej przyjąć "prawdziwą" ustawę przywracającą praworządność w Polsce

Trzeba jak najszybciej przyjąć prawdziwą ustawę przywracającą praworządność w Polsce, i może to zrobić Senat - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Sejm nie wywiązał się z tego obowiązku, bo większość rządząca nie chciała przyjąć naszych poprawek - dodał.

Sejm uchwalił w ubiegły czwartek zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją TSUE. Likwidacja ID SN to jeden z "kamieni milowych", których wdrożenie ma dać zielone światło dla zaakceptowania przez KE polskiego KPO. W czwartek na podpisanie "kamieni milowych" ma przybyć do Warszawy szefowa KE Ursula von der Leyen. W środę ustawą zajmie się Senat.

Kosiniak-Kamysz pytany był w środę w rozgłośni katolickiej "Siódma - Dziewiąta", czy czwartkowa wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Polsce oznacza, że sprawa wypłat z Krajowego Planu Odbudowy jest już przesądzona.

"To zależy od dnia dzisiejszego w dużej mierze" - odparł lider PSL. Podkreślił, że na wniosek PSL zwołane jest w środę posiedzenie Senatu. "Rozmawiałem o tym już w ubiegłym tygodniu z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Oczekiwaliśmy tego przyspieszenia Senatu, który był zaplanowany dopiero na 8-9 czerwca" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego, "jak najszybciej trzeba przyjąć prawdziwą ustawę przywracającą praworządność w Polsce, likwidującą Izbę Dyscyplinarną". "I może to zrobić Senat. Sejm nie wywiązał się z tego obowiązku, bo większość rządząca nie chciała przyjąć naszych poprawek, które gwarantują uruchomienie tych środków (z KPO - PAP)" - zaznaczył prezes PSL.

Więc - jak mówił - "jeżeli dzisiaj Senat przyjmie nasze poprawki, to jutro ze spokojem przewodnicząca Komisji Europejskiej, powołując się na ustawę przyjętą w Senacie, będzie mogła powiedzieć, że tak, te środki trafią do Polski, bo będziemy spełniać zasady praworządności".

Na pytanie, dlaczego ta nowela ustawy o SN w takim kształcie nie przywraca jego zdaniem praworządności, Kosiniak-Kamysz powiedział: "Ponieważ ona jest napisana ręką ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który tą praworządność zlikwidował".

"Nie są przywróceni do pracy, do orzekania sędziowie, którzy zostali w niesłuszny sposób ukarani, do tego dochodzi ten test bezstronności czy niezawisłości (sędziego), który chciał wprowadzić prezydent, i na końcu Solidarna Polska, która jest główną siłą w obozie rządowym, wykreśliła te przepisy. Więc widać, że to jest tylko zmiana nazwy, a nie ma zmiany ducha, ani istoty odpowiedzialności zawodowej, która powinna być, i my to proponujemy" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przepisy noweli o SN, oprócz likwidacji Izby Dyscyplinarnej i powołania Izby Odpowiedzialności Zawodowej, której składy będą losowane, mają umożliwić wznowienie postępowań sędziom, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet lub stwierdziła odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie zarzutów dotyczących wydanego orzeczenia. Na złożenie wniosku w tej sprawie sędziowie będą mieli sześć miesięcy, a sprawy te rozpatrzy Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. W ustawie przewidziano tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego, ale który - po poprawce PiS - obejmowałby tylko toczące się postepowania, a nie także już prawomocne.

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand przekazał w poniedziałek PAP, że KE "śledzi rozwój wydarzeń". "Fakt, że istnieje ruch, by zreformować reżim dyscyplinarny, jest pozytywnym krokiem. Ostatecznie znaczenie będzie miał zakres i treść aktu prawnego, finalnie przyjętego przez polski parlament. Niezbędne jest, aby wszelkie takie przepisy były zgodne z prawem UE i rozwiązywały kwestie, podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości UE" - oświadczył Wigand.

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów, odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.