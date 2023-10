Prezes PSL: trzeba wprowadzić system kaucyjny na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy

Trzeba wprowadzić system kaucyjny na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy - powiedział w niedzielę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Polubiczach Dworskich (Lubelskie). Mówiąc o programie wyborczym PSL wymienił m.in. wprowadzenie cen minimalnych i wpisanie ochrony lasów państwowych do konstytucji.

Prezes PSL w niedzielę spotkał się z członkami Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw w Polubiczach Sad-Pol w Polubiczach Dworskich. Następnie wystąpił na konferencji prasowej, podczas której stwierdził, że trzeba zatrzymać "niekontrolowany napływ zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy".

"Nie wystarczy wprowadzić embargo na cztery-pięć produktów, tak jak jest teraz. Trzeba wprowadzić system kaucyjny - i to jest nasza pierwsza obietnica - system kaucyjny na wszystkie produkty rolno-spożywcze, których jakości i pochodzenia nieznany" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Kaucja 1 tys. zł na tonę zboża, jabłek uniemożliwia sprzedaż tego w Polsce, bo ona jest po prostu nieopłacalna" - zastrzegł.

Zdaniem lidera PSL, polskie rolnictwo nie będzie w stanie konkurować z ukraińskim, ponieważ największe gospodarstwo na Ukrainie ma 500 tys. ha, a w Polsce - 12,5 tys. ha. "Nie będziemy w stanie konkurować, jeżeli nie będą tam spełniane normy jakości produkcji" - powiedział Kosiniak-Kamysz zastrzegając, że uprawy i produkty spożywcze w Polsce muszą spełnić bardzo restrykcyjne normy UE. "Na Ukrainie jest wolna amerykanka" - zaznaczył. Jego zdaniem, ukraińskie zboże powinno trafić do Afryki.

Mówiąc o cenach mleka stwierdził, że są one poniżej kosztów produkcji. Jak przypomniał, w 2022 r. Hiszpania wprowadziła ceny minimalne, które uniemożliwiają sprzedaż produktów poniżej kosztów ich wytworzenia. "Hiszpanie to zrozumieli. Musimy wprowadzić ceny, które gwarantują przynajmniej możliwość wytworzenia tego produktu - ceny minimalne" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Proponujemy regionalizację programu rozwoju obszarów wiejskich, bo inne jest rolnictwo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, a jeszcze inne w Zachodniopomorskim czy w województwie warmińsko-mazurskim" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że o polityce rolnej muszą decydować regiony. "Polityka rolna musi zejść na poziom regionalny. Wszystkie programy rolne muszą być charakterystyczne dla danego regionu, środowiska, tradycji produkcyjnej" - dodał.

Zdaniem lidera PSL, trwa sprzedaż i wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. "Nie zgadzamy się na wywóz nieprzetworzonego drzewa z Polski, bo produkcja meblarska to bardzo ważna część produkcji w Polsce" - powiedział dodając, że "nie wolno sprzedawać nieprzetworzonego drewna", bo lasy państwowe są majątkiem narodowym. "My wpiszemy ochronę lasów państwowych do konstytucji" - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie wspierać i rozwijać grupy producenckie. Jego zdaniem, problemem rolników jest brak udziału w przetwórstwie i handlu - z wyjątkiem spółdzielni mleczarskich - brak promocji polskiej żywności za granicą. "Musi być promocja polskiej żywności, musimy odtworzyć dyplomację gospodarczą i w żadnej sprawie nie może być ograniczenia produkcji rolnej i hodowli w Polsce" - powiedział.

Prezes PSL skrytykował politykę PiS wobec rolnictwa. Zapowiedział, że w poniedziałek spotka się z rolnikami w zagłębiu paprykowym niedaleko Przysuchy. "Niedaleko pewnie tego miejsca, gdzie później spotka się pan prezes Kaczyński" - przyznał.

Zapytany podczas konferencji o pomysły PSL wobec szpitali powiatowych Kosiniak-Kamysz przyznał, że szpitale powiatowe są w tragicznej sytuacji i w większości występuje problem z finansowaniem, personelem medycznym i niemedycznym. "20 mld zł to jest zadłużenie szpitali w Polsce. Gros tego dotyczy szpitali powiatowych, które borykają się z największymi problemami" - stwierdził. Jako rozwiązanie wskazał: zmiana wyceny procedur, wprowadzenie koordynacji na poziomie regionalnym, doprowadzenie do finansowania służby zdrowia na poziomie minimum 7 proc. PKB, odbiurokratyzowanie pracy lekarzy i pielęgniarek.

Prezes PSL zachęcał do głosowania na kandydatów Trzeciej Drogi m.in. obecnych na konferencji: Marka Sulimę, Arkadiusza Maksymiuka, Sławomira Sosnowskiego i Wiesława Różyńskiego.