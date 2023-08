Prezes PSL: wierzę, że po 15 października stworzymy najlepszy rząd

Głęboko wierzę, że Trzecia Droga zmieni naszą politykę, a po 15 października stworzymy najlepszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Odsuniemy od władzy szkodników z PiS-u, przywrócimy wspólnotę narodową - mówił we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz wspólnie z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią ogłosił w Warszawie kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu.

"Jak nie my, to kto? Jak nie Trzecia Droga, to rządy PiS-u i Konfederacji. (...) Najpiękniejsze miejsce w tych wyborach to jest zajęcie trzeciego miejsca, to prowadzi do prawdziwego zwycięstwa, to my będziemy wtedy decydować o tym, w którym kierunku idzie Polska" - mówił lider ludowców.

Podkreślił, że wartości Trzeciej Drogi podzielają wszyscy Polacy, bo to - jak wskazywał - zamiłowanie do tradycji, ale także patrzenie do przodu i "budowanie Polski na miarę XXI wieku".

"Głęboko wierzę, że ona (Trzecia Droga) zmieni naszą politykę, naszą rzeczywistość, a po 15 października stworzymy najlepszy rząd Rzeczpospolitej Polskiej w jej historii. Odsuniemy od władzy szkodników z PiS-u, odsuniemy tych, którzy podzielili Polaków. Przywrócimy wspólnotę narodową. Postawimy na Polskę gospodarną, nie będziemy nikomu podcinać skrzydeł" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, Trzecia Droga skompletowała "najlepszą możliwą drużynę". Wymienił niektórych liderów list, którzy są działaczami PSL: Władysława Teofila Bartoszewskiego, Marka Biernackiego, Jacka Protasiewicza, Piotra Zgorzelskiego, Krzysztofa Hetmana, Marka Sawickiego, Urszulę Pasławską, Urszulę Nowogórską, Bożenę Żelazowską, Dariusza Klimczaka, Stefana Krajewskiego.

Zaapelował o oddanie głosu w wyborach na kandydatów Polski 2050 i PSL-u. "Zrobimy wszystko, żeby 15 października zwyciężyła Polska na fundamentach prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, na wartościach, które są w nas, bo PSL jest w każdym z nas" - powiedział Kosiniak-Kamysz.