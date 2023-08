Prezes PSL: wspólnota narodowa, obecność w sojuszach i zmodernizowania armia to filary bezpieczeństwa Polski

Wspólnota narodowa, silna obecność w sojuszach międzynarodowych oraz zmodernizowana armia to filary bezpiecznej Polski – mówił we wtorek w Tarnowie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

Prezes PSL podkreślił, że coroczne spotkanie ludowców 15 sierpnia przed tarnowskim pomnikiem premiera i przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa, w tym roku ma szczególny wymiar - po raz pierwszy odbywa się uchyleniu w maju br. przez Sąd Najwyższy wyroku dla Witosa i innych przywódców ruchu ludowego zapadłych w tzw. procesie brzeskim latach 1932-33.

"To dzień szczególny, kiedy pierwszy raz pod pomnikiem Witosa staniemy z bardzo wysoko podniesionym czołem, ponieważ dopełniliśmy naszego zobowiązania zmazania hańby wyroku brzeskiego" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że inicjatywa ta wywodziła się z całego środowiska PSL. "Pokolenia ludowców o to walczyły, pokolenia ludowców się o to starały, doprowadziliśmy do tego sukcesu, którym jest możliwość pełnego świętowania - pierwszy raz od ponad 90 lat będziemy świętować w pełni i czcić pamięć premiera naszej wolności" - mówił szef ludowców.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym środowiskiem, które "tak dba o tradycję i historię, ale też chce, żeby wszystko się rozwijało i szło do przodu".

Prezes PSL mówiąc o bezpieczeństwie narodowym wskazywał, że "nie będzie bezpiecznej Polski, jeżeli nie będzie trzech podstawowych rzeczy: wspólnoty narodowej, silnej obecności w sojuszach międzynarodowych oraz zmodernizowanej armii".

"Wspólnoty narodowej na dzień dzisiejszy nie ma. Rządzący ją zniszczyli, zatruli krew bratnią, rozpowszechnili po całej Polsce ciężką chorobę nienawiści, która zatruwa serca i umysły nas, naszych rodaków" - mówił szef ludowców.

"Niestety zostaliśmy podzieleni - ta władza nie przywróci jedności, nie pojedna Polaków ze sobą. Trzeba wygrać wybory, a pojednania jest w stanie dokonać tylko Trzecia Droga, tylko Polskiej Stronnictwo Ludowe, bo nikt nie ma takich intencji" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Według niego, współtworzona przez PSL i Polskę2050, Trzecia Droga opowiada się "za wspólnotą, która jest pierwszym gwarantem bezpieczeństwa".

Kosiniak-Kamysz podkreślił wagę obecności Polski z sojuszach międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. O ile relacje z NATO i USA - przekonywał - są dobre, to pozycja naszego kraju w UE "jest na manowcach".

"Jeśli chodzi o Unię Europejską to radykalnie trzeba zmienić pozycję Polski, bo dzisiaj jest na manowcach. Unia Europejska to strefa bezpieczeństwa i rozwoju, albo będziemy w niej stanowiącymi, albo nam będą uchwalali prawa, które ograniczają choćby produkcję rolną - na to nie ma naszej zgody" - oświadczył.

Według niego Polska "musi być jednym z najważniejszych państw w Unii Europejskiej, w pierwszej piątce Unii Europejskiej". "Obiecuję, że jak przejmiemy władzę, to pozycja Polski radykalnie w Unii Europejskiej się zmieni - będzie dużo mocniejsza, będziemy przy głównym stole, zastąpimy Wielką Brytanię, która opuściła UE i doprowadzimy do natychmiastowego uruchomienia funduszy europejskich dla Polski, dla celów bezpieczeństwa i dla celów rozwoju" - zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego ugrupowanie, jeśli będzie mieć na to wpływ w przyszłym parlamencie, podtrzyma obecne kontrakty zbrojeniowe zawarte z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi, ale będzie oczekiwać zmian w nich związanych z offsetem.

"Domagamy się wprowadzenia zasady 50 na 50, czyli 50 proc. uzbrojenia wytwarzanego w Polsce i 50 proc. zakupów za granicą (…). To będzie jedna z pierwszy decyzji, że 50 proc. uzbrojenia będzie produkowane w Polsce" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził, że wymienione przez niego podstawowe warunki bezpieczeństwa dla Polski jest w stanie zagwarantować tylko Trzecia Droga, ponieważ jest "jedynym środowiskiem, które wyraźnie mówi o kontynuacji polityki modernizacji, ale też o korektach, które muszą nastąpić". "Przede wszystkim jesteśmy jedyni, którzy mówią o odbudowie wspólnoty" - powiedział szef PSL.

Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego organizowane wspólnie przez ludowców i władze Tarnowa rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa. Potem uczestnicy przemaszerowali do Bazyliki Katedralnej, gdzie została odprawiona msza św. za ojczyznę. Dalszą część uroczystości przewidziano przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a obchody zakończą się przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.