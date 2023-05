Prezes PSL: zrobimy wszystko, żeby polscy przedsiębiorcy mogli się rozwijać

Przedsiębiorcy są solą polskiej ziemi, to bohaterowie naszych czasów. Zrobimy wszystko, żeby mogli się rozwijać, żeby prowadzenie biznesu w Polsce się opłacało - przekonywał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek w Głuchowie k. Łodzi.

Lider ludowców o problemach małych przedsiębiorców mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej na bazarze w podłódzkim Głuchowie. Wcześniej spotkał się z handlującymi w jednej z hal jednego z największych w kraju targowisk.

"Zaprosiliśmy na nasz rynek wszystkie wiodące partie polityczne w Polsce. Jako pierwsze przyjechało PSL. Chcemy, żeby nasz rynek stał się forum przed wyborami i żeby nasi najemcy mogli porozmawiać na temat handlu z prawdopodobnie przyszłym premierem. To mali przedsiębiorcy, którzy nie mają czasu czytać programów politycznych partii ani argumentować głośno swoich potrzeb" - powiedział prezes Bazaru Głuchów Michał Lesiak.

Prezes PSL podkreślił, że przedsiębiorcy są "solą polskiej ziemi i bohaterami naszych czasów".

"Ci, którzy sprawują dziś władzę - poprzez wszystkie swoje decyzje - traktują ich jako drobnych cwaniaczków, jako zło konieczne. A trzeba wspierać mały handel, małych przedsiębiorców, polskich rzemieślników. To jest dla nas oczywistość, że trzeba zrobić wszystko, by mali i średni przedsiębiorcy w Polsce chcieli funkcjonować i prowadzili swoją działalność gospodarczą. Żeby prowadzenie biznesu w Polsce po prostu się opłacało. To jest dla nas jeden z najważniejszych punktów programowych" - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze wśród największych trudności wskazują koszty prowadzenia biznesu. Dodał, że dobrym odbiorem cieszy się propozycja PSL dobrowolnego ZUS dla małych przedsiębiorców. W opinii szefa PSL należy też wrócić do starych zasadach pobierania składki zdrowotnej z możliwością odliczenia jej od podatku.

Kosiniak-Kamysz wskazywał również na problemy handlowców Bazaru Głuchów, którzy choć wynajmują miejsce od prywatnego podmiotu muszą wnosić opłatę targową na rzecz gminy. "To jest nieuczciwe. Apelujemy o zmianę tej decyzji. Jeśli do tego nie dojdzie, zgłosimy projekt ustawy, który nie będzie pozwalał pobierać podwójnego opodatkowania. Nie będzie pozwalał pobierać opłaty targowej, jeśli gmina nie ponosi kosztów utrzymania. To ulga dla handlujących o kilkaset złotych miesięcznie" - tłumaczył.

Jego zdaniem musi zmienić się też filozofia działania urzędów kontrolnych, które - przekonywał prezes PSL - nie powinny podejrzewać o nieprawidłowości 99 proc. uczciwych firm, tylko skutecznie wyłapywać 1 proc. czarnych owiec.

"Ta filozofia się zmieni. Doprowadzimy do tego, żeby wprowadzić dobrowolny ZUS, przywrócić dawną składkę zdrowotną, stworzyć przyjazne urzędy, uprościć system podatkowy. Wszystko musi być postawione na kartę wolności gospodarczej i prowadzenia działalności gospodarczej. (….) Zrobimy wszystko, żeby przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Żeby nie przegrali nieuczciwej konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi, które miały być opodatkowane, a w żaden sposób nie są" - zaznaczył.

Szef PSL podkreślił, że celem jego ugrupowania jest obniżenie VAT z 23 do 8 proc. na ubranka i obuwie dziecięce. "Musimy to zrobić, bo inaczej polski przemysł przegra konkurencję z wielkimi sieciami handlowymi i producentami z Azji. Jest to możliwe, jeśli będziemy mieć silną pozycję w UE. Spowodujemy, że VAT będzie niższy dzięki temu, że mamy lepszą pozycję w UE i jesteśmy w stanie się tam dogadać, załatwiać ważne sprawy dla Polaków" - zadeklarował.