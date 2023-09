Prezes RCL: program PiS w sposób odpowiedzialny spogląda na Polskę w perspektywie ośmiu lat

Program PiS w sposób odpowiedzialny spogląda na Polskę w perspektywie 8 lat, bo to program na dwie kadencje - mówi PAP prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego Krzysztof Szczucki, który jest liderem toruńskiej listy PiS.

PiS przedstawiło w sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) "osiem konkretów", na które składa się wprowadzenie emerytur stażowych - 38 lat dla kobiet i 43 dla mężczyzn, program modernizacji i rewitalizacji bloków "Przyjazne osiedle", "Darmowe autostrady", program "Lokalna półka" - zakładający obowiązek oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, program finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę". PiS zapowiedział też program poprawy żywienia pacjentów w szpitalach "Dobry posiłek", program darmowych leków dla seniorów 65+ oraz dzieci do 18. roku życia i program 800+.

Prezes RCL przyznał, że konkretnych propozycji w programie PiS jest bardzo dużo, bo łącznie liczy on 300 stron. "Ważne jest, że on w sposób odpowiedzialny spogląda na Polskę w perspektywie ośmiu lat, bo to jest program na dwie kadencje" - przyznał.

"Na końcu tego programu jest jeszcze część wizyjna, gdzie opowiadamy o Polsce, jaka chcemy, żeby była po 2031 roku i to jest niesamowicie istotne, takie poczucie odpowiedzialności" - podkreślił Szczucki. "W oparciu o nasze osiągnięcia, sukcesy, chcemy dalej realizować program dla Polaków. Składają się na niego zmiany ustrojowe w wymiarze sprawiedliwości, w mieszkalnictwie, dotyczące wody - to jest ponad 50 mld złotych w perspektywie 10 lat na walkę z pustynnieniem, stepowieniem Polski" - wskazał.

Prezes RCL zaznaczył, że duży nacisk w programie PiS postawiono na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ale także gospodarcze i socjalne.

Na wydarzeniu w Końskich prezes partii Jarosław Kaczyński mówił m.in. o zwiększeniu środków na kulturę, w tym na inwestycje w tym obszarach oraz o bezpłatnych biletach dla seniorów w państwowych instytucji kultury. "To są te zmiany, które mają docelowo doprowadzić do odzyskania Polski w wymiarze kulturalnym, duchowym, ale także materialnym" - wskazał Szczucki.