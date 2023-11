Prezes spółki Pałac Saski, Jan E. Kowalski: Plac Piłsudskiego to najważniejszy plac w Polsce

Plac Piłsudskiego, z jego historyczną wagą i znaczeniem symbolicznym to najważniejszy plac w Polsce. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic od ulicy Królewskiej przywróci placowi jego ówczesną rangę - powiedział PAP prezes zarządu spółki Pałac Saski, Jan Edmund Kowalski.

"Plac Piłsudskiego, z jego historyczną wagą i znaczeniem symbolicznym to najważniejszy plac w Polsce. Jednym z elementów, stanowiących o jego roli, były do 1944 r. zabudowania zachodniej pierzei, Pałac Brühla i Pałac Saski. To pod ikoniczną kolumnadą drugiego z nich, uwiecznioną na tysiącach zdjęć i filmów, zdecydowano w 1925 r. utworzyć Grób Nieznanego Żołnierza. Jestem przekonany, że odbudowa pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic od ul. Królewskiej sprawi, że będzie to znów tętniące życiem centrum Warszawy" - powiedział PAP prezes Zarządu Pałac Saski Jan Edmund Kowalski.

12 października w siedzibie oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Pierwsze miejsce zajął projekt Pracowni WXCA Group sp. z o.o.

"Cały czas trwają badania archeologiczne na terenie dawnych kordegard Pałacu Brühla. Przygotowujemy teren przed wejściem generalnego wykonawcy. W przyszłym roku będą przeprowadzane prace przy korpusie głównym. Działania poprzedzi przesadzenie rosnących tam drzew" - powiedział PAP rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński.

"Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który jest bardzo precyzyjnie rozpisany niemal co do dnia. W przeprowadzeniu prac archeologicznych pomogła nam dobra pogoda i +złota polska jesień+" - wyjaśnił.

Obydwa pałace będą odbudowane zgodnie z ich wyglądem z lat 1937-39, już po całkowitej przebudowie Pałac Brühla na MSZ dokonanej przez architekta Bohdana Pniewskiego. Ich wygląd będzie odtwarzany z archiwalnych zdjęć i filmów. Datą skrajną jest 1 września 1939 r., bo już podczas walk we wrześniu jeden z budynków uległ uszkodzeniu.

"Wiele osób pyta, dlaczego tak późno ogłosiliśmy konkurs architektoniczny, ale przedtem wykonaliśmy kwerendę archiwalną w archiwach polskich, ale także zagranicznych m.in. francuskich i rumuńskich. Znaleźliśmy tam wiele cennych zdjęć wykonanych tuż przed wybuchem wojny. Na ich podstawie architekci wykonali projekt GIS wszystkich obiektów, które są odbudowywane" - wskazał.

Kuliński podkreśla, że architekci narysowali od nowa elewacje odtwarzanych budynków. "W zapisie regulaminu konkursu zawarliśmy warunek, że wszystkie ciągi komunikacyjne i klatki schodowe w Pałacu Brühla będą nawiązywały do rozwiązań zaproponowanych w latach 30. przez Pniewskiego i pracowania WXCA wywiązała się z tego znakomicie" - ocenił.

"Odtworzymy także pawilon Becka - część pałacu, w którym mieścił się prywatny apartament mieszkalny ministra Józefa Becka. Szef MSZ miał zresztą duży wpływ na efekt projekt Pniewskiego" - podkreślił.

Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego w Warszawie. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji być symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

Obiekty zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Oddanie do użytku Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego i kamienic zaplanowane jest na 2030 r.