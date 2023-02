Prezes Stowarzyszenia Tratwa: zaangażowanie społeczne po wybuchu wojny w Ukrainie było magiczne, niespotykane wcześniej

To zaangażowanie społeczne było absolutnie magiczne, niespotykane wcześniej. Nie wiem, ile rąk uścisnąłem przez te wszystkie miesiące, kiedy nieśliśmy pomoc uchodźcom z Ukrainy, ale były to na pewno dziesiątki tysięcy - mówi w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia Tratwa Robert Drogoś.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Polska Agencja Prasowa: Od 26 lutego 2022 roku Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - Tratwa niesie pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. W byłej zajezdni tramwajowej Dąbie stworzyliście największy hub pomocowy we Wrocławiu. Jak to się stało, że tak szybko zaangażowaliście się w akcję pomocową?

Robert Drogoś: To właściwie nie był nasz pomysł, ta fala pomocy po prostu się do nas wlała. Ludzie nas kojarzyli z wielu akcji społecznych, organizacji świąt i zaczęli do nas zwozić różne rzeczy licząc na to, że zaangażujemy się w pomoc Ukrainie. Na początku byliśmy przerażeni skalą tego, co do nas trafiało, bo było to ponad nasze siły organizacyjne. Przez całą dobę trafiały do nas towary nie tylko od osób prywatnych, czy różnych wrocławskich firm, ale można powiedzieć, z całej Europy.

Po około trzech czy czterech dniach zaczęły do nas przyjeżdżać samochody ruszające z pomocą na wschód, na front. Zaczęliśmy więc też dla nich przygotowywać rzeczy potrzebne walczącym Ukraińcom.

Bardzo szybko też zaczęły trafiać do nas kobiety i dzieci przybywające z Ukrainy potrzebujące wsparcia - od jedzenia, po ubrania, chemię, materace, łóżka, wózki czy zabawki. W pierwszych dniach odwiedziło nas ok. dwóch tysięcy osób, a już w drugą sobotę po wybuchu wojny prawie 10 tys.

Niektóre z tych osób zaczęły nam też pomagać, co było dla nas bardzo ważne, ponieważ potrzebowaliśmy tłumaczy. W pierwszych dwóch tygodniach w zasadzie trafiały do nas osoby z zachodu Ukrainy i one mówiły i po ukraińsku i rozumiały polski, natomiast już w trzecim, czwartym tygodniu docierali do nas uchodźcy z granicy frontu, którzy bardzo często już nie mówili po ukraińsku, tylko po rosyjsku.

PAP: Z jakimi problemami, oprócz bariery językowej, musieliście się wtedy mierzyć?

R.D.: Na samym początku myśleliśmy, że będziemy tylko takim przekaźnikiem darów, ale szybko okazało się, że to nie wystarczy. Kiedy zobaczyliśmy, jak zmarznięte są przychodzące do nas kobiety i dzieci postanowiliśmy, że zaczniemy też karmić te osoby. Z naszej małej kuchenki, w której robiliśmy posiłki na 30-40 osób, nagle powstawały dania dla kilku tysięcy. To było prawdziwe wyzwanie.

Niesamowite było wówczas to, jak szybko pojawiło się lokalne wsparcie. Bardzo dużo kobiet z naszej okolicy zaczęło nam smażyć naleśniki, a na zmianie potrafiło jednocześnie pracować po kilkuset wolontariuszy, żeby obsłużyć cały ten ruch. To wszystko to była po prostu magia.

Gotowaliśmy tak mniej więcej do 4 kwietnia, a potem pojawił się bardzo ważny amerykański sojusznik - World Central Kitchen, który widząc, z czym się mierzymy uruchomił stołówkę, która wydawała kilka tysięcy posiłków dziennie.

Kolejnym wyzwaniem okazała się być opieka nad dziećmi, które nie miały gdzie spędzać wolnego czasu, więc założyliśmy własne przedszkole. Były też wyzwania medyczne, takie, jak szczepienia czy choroby. Wyzwania pojawiały się codziennie i codziennie pojawiały się też kryzysy.

W zasadzie co godzinę pojawiał się nowy kryzys, ale też co godzinę pojawiali się ludzie, którzy na różnym poziomie pomagali nam w ich rozwiązaniu. Nie wiem, ile rąk uścisnąłem przez te wszystkie miesiące, ale były to na pewno dziesiątki tysięcy osób, które nam pomagały, żeby sprostać tym potrzebom, jakie wyłaniały się w wyniku całej akcji.

PAP: Czy skala odzewu, tego, ile osób zaangażowało się wówczas w działania pomocowe była dla pana zaskoczeniem?

R.D.: Absolutnym. Bardzo szybko wiedziałem, że jeżeli mamy działać 24 godziny na dobę nie wiadomo do kiedy, to musimy wezwać pomoc. I na to wezwanie odpowiedziały tysiące osób. Przed wybuchem wojny nasza baza wolontariacka liczyła ok. 200 osób, a w tej chwili w naszych bazach mamy ok. 4 tysięcy osób. To zaangażowanie społeczne było absolutnie magiczne, niespotykane wcześniej. Mam ogromny szacunek do tych osób i czuję radość, bo nie zostaliśmy z problemami sami. Mieliśmy zmianowych, mieliśmy ludzi do pracy w nocy, a rzeczy niemożliwe stawały się możliwymi.

To jest coś, co chyba wyróżnia nas jako naród, że kiedy przychodzą kryzysy potrafimy się zmobilizować nie patrząc na czas. Jestem dumny, że jestem Polakiem, że przeżyłem to, ale też jestem wyczerpany, bo to, co zrobiliśmy, to była jakaś heroiczna praca w ogóle trudna do wyobrażenia.

PAP: Jak zorganizowana była praca w Czasoprzestrzeni? Ile łączne udało wam się wydać darów w ciągu tego roku?

Najbardziej intensywnych było dla nas pierwszych sześć miesięcy. W tym czasie, z tego, co potrafiliśmy policzyć, to wartość darów, jakie przeszły przez nasz punkt wyniosła blisko 60 mln zł. To jest kwota naszego 30-letniego budżetu. W tym czasie do naszego magazynu z pomocą humanitarną przyszło 150 tys. osób, wydaliśmy z WCK 600 tys. posiłków, a sami 60 tys.

Co ważne, te 60 mln w darach to było wsparcie przede wszystkim od obywateli i firm prywatnych. Pomagali nam też przyjaciele z Niemiec, którzy u siebie organizowali zbiórki, a potem te dary przywozili do nas, do Czasoprzestrzeni.

Tam to wszystko segregowaliśmy. Mieliśmy dwie hale - jedną rozładunkową a drugą taką, którą można by przyrównać do wielkiego supermarketu, do którego przychodziły te tysiące osób w potrzebie. Główny asortyment stanowiła tu żywność, ubrania i środki higieny osobistej, ale były też wózki, foteliki do samochodu, łóżeczka, czy materace.

Utworzyliśmy też specjalne boksy dla wojska, czy straży pożarnej, bo mieliśmy trochę sprzętu specjalistycznego od ubiorów, kasków po nawet kamizelki kuloodporne.

Na początku naszej akcji bardzo mocno wspieraliśmy także punkt stworzony przez wrocławian na granicy w Szegini, po stronie ukraińskiej, w rejonie, w którym ludzie utknęli w wielokilometrowych korkach. Wysyłaliśmy tam głównie termosy, kubki, batony, czy sprzęt elektryczny.

Podejmowaliśmy też na bieżąco decyzje, co zostaje we Wrocławiu, bo Czasoprzestrzeń ze względu na swoje możliwości zaopatrywała wszystkie punkty, które miasto i różne NGO-sy otworzyły.

PAP: Zakres działalności stowarzyszenia stale się rozszerzał. Jakie jeszcze inicjatywy podejmowaliście w ciągu ostatniego roku i na czym obecnie skoncentrowane są wasze działania na rzecz Ukrainy?

R.D.: Te działania ciągle ewaluowały. Po tych wszystkich podstawowych inicjatywach przyszła kolej na edukację. Zaczęliśmy robić kursy językowe i zawodowe, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży. Z pomocą sponsorów udało nam się zorganizować wyprawki do szkoły, wydaliśmy ponad tysiąc pełnych tornistrów, które pozwoliły dzieciom wystartować w szkole.

Z biegiem czasu zaczęliśmy też pewne inicjatywy wygaszać. Wygasiliśmy tę pomoc indywidualną naszego centrum humanitarnego. Zbiórki dalej prowadzimy, ale ze względu na to, że dysponujemy ogromnymi powierzchniami koncentrujemy się na tych rzeczach, których inni nie mogą zrobić, czyli np. przygotowujemy transporty, które od nas już jadą w bardzo konkretne miejsca. Mamy też zaufanych aktywistów, którzy rozwożą dary po Ukrainie.

Ten łańcuszek jakoś się wzajemnie widzi i rozumie. My też słuchając naszych aktywistów, wolontariuszy, obywateli Ukrainy staramy się, żeby te działania były cały czas adekwatne.

Rozmawiała: Agata Tomczyńska

W sobotę, 25 lutego Stowarzyszenie Tratwa organizuje w Czasoprzestrzeni wystawę zdjęć oraz koncert ukraińskiego zespołu młodzieżowego "Dity Kolyady". Organizatorzy chcą w ten sposób upamiętnić solidarność Polaków wobec Ukraińców, którzy wiosną 2022 r. przybyli do naszego miasta, uciekając przed okrucieństwem wojny.