Prezes TK: apeluję o nienazywanie Trybunału Konstytucyjnego "Trybunałem Przyłębskiej"

Trybunał Konstytucyjny w czasie, kiedy ja jestem prezesem wydał wiele orzeczeń, gdzie były liczne zdania odrębne. Apeluję o nienazywanie Trybunału, "Trybunałem Przyłębskiej", ponieważ ja nie decyduję jednoosobowo - powiedziała w środę w TVP Info prezes TK Julia Przyłębska.

Przyłębska pytana była o zapowiedzi opozycji, według których sędziowie awansowani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, mają wrócić na poprzednie stanowiska, a dwie izby Sądu Najwyższego zostaną zlikwidowane. "Nie można w ten sposób, bo tworzy się narrację, odwołując się do nieobowiązującego w Polsce prawa. Należy działać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Nie należy interpretować prawa w sposób, który prowadzi do naruszania praworządności" - oceniła.

Na uwagę że opozycja nazywa Krajową Radę Sądownictwa "NeoKRS", a sędziów nominowanych do tej rady "Neosędziami" i pytana, co będzie z wyrokami tych sędziów odparła, że "ma wrażenie, że niektórzy wypowiadając takie rzeczy nie myślą o zwykłym obywatelu, który nabył prawo własności albo zasądzono mu alimenty". "Myśli się tylko o swoim interesie. To kwestia działania w interesie społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu. Przecież sędziowie nie są dla samych siebie, a są arbitrami wybranymi przez społeczeństwo i mają działać dla społeczeństwa" - oceniła.

Jej zdaniem, "żenującym jest kwestionowanie prerogatyw prezydenckich". "Konstytucja jednoznacznie pokazuje, jaki obszar funkcjonowania prezydenta zwany prerogatywą jest powszechnie, bezwzględnie obowiązujący. Naruszanie tego to działanie niezgodne całkowicie z Konstytucją" - oceniła prezes TK.

Pytana o pomysły niektórych posłów opozycji, aby zmieniać ustawy uchwałami, aby ominąć ostatni krok procesu legislacyjnego, czyli podpisanie ustawy przez prezydenta, czyli czy "można rządzić uchwałami" odparła, że absolutnie nie.

"Apeluję do osób, które wygłaszają takie tezy, że to jest działanie przeciwko państwu polskiemu, a działanie przeciwko państwu polskiemu to działanie przeciwko polskiemu społeczeństwu, wywoływanie chaosu, poczucia zagrożenia. To są rzeczy karygodne" - oświadczyła Przyłebska. Jej zdaniem, "w cywilizowanym państwie prawa nie wolno się tak zachowywać". "Nawet jeśli ktoś uważa, że jakiś przepis jest niezgodny z Konstytucją, zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego" - mówiła.

Jej zdaniem, "opowieści, że Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia na polecenie, to nieprawdziwe historie". "Trybunał Konstytucyjny w czasie, kiedy ja jestem prezesem wydał wiele orzeczeń, gdzie były liczne zdania odrębne. Wydaliśmy 91 orzeczeń w ubiegłym roku, łącznie prawie 300. Apeluję o nienazywanie Trybunału, +Trybunałem Przyłębskiej+, ponieważ ja nie decyduję jednoosobowo. Dzisiaj TK wydał orzeczenie ws. wynagrodzeń sędziowskich, w pięcioosobowym składzie, w którym mnie w ogóle nie było" - powiedziała.