Prezes ZNP o odmowie podpisania noweli Prawa oświatowego przez prezydenta: Postąpił zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku

Prezydent Andrzej Duda postąpił zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku – powiedział w czwartek PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz, odnosząc się do odmowy podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli Prawa oświatowego.

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że odmawia podpisania nowelizacji Prawa oświatowego. Ocenił, że nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie tych zmian.

"Pan prezydent zachował się zgodnie z tym, o czym od wielu miesięcy mówiło środowisko negujące tę ustawę, jednocześnie był wierny swojemu postanowieniu z tzw. pierwszego weta. Byłoby bowiem niezrozumiałe, gdyby przy niezmienionych okolicznościach, niezmienionych warunkach, przy dokładnie takim samym brzmieniu w wersji drugiej, jak było w wersji pierwszej, pan prezydent zmienił zdanie" - powiedział PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz zapytany o deklarację prezydenta.

"Moim zdaniem postąpił zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku, (...) nie kuglował, nie szukał jakiegoś interesu politycznego w tym wydarzeniu" - dodał.

Broniarz powiedział, że był niepokój w kwestii tego, czy prezydent odmówi podpisania ustawy.

"Decyzje czasem zapadają nie tyle z punktu widzenia oceny merytorycznej wagi i konsekwencji tych decyzji, one czasami mają kontekst absolutnie polityczny. Także my to braliśmy pod uwagę" - podkreślił.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe miała regulować m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększać nadzór kuratorów, a także wprowadzać zmiany w edukacji domowej. W marcu prezydent Andrzej Duda zawetował poprzednią nowelizację Prawa oświatowego, która wzmacniała rolę kuratorów i nadzór nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Obie ustawy wzbudziły liczne protesty organizacji społecznych i opozycji.