Prezes ZUS: najważniejszym celem na najbliższe lata będzie dalsza elektronizacja ZUS

Najważniejszym celem na najbliższe lata będzie dalsza elektronizacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość spraw nasi klienci mogą załatwić on-line, bez wychodzenia z domu. Będziemy kontynuować ten kierunek rozwoju - zapowiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS podkreśliła, że Zakład w 2023 roku dalej będzie realizować zadanie zabezpieczenia socjalnego obywateli. W tym celu - jak wskazała - do obywateli trafią miliardy złotych z tytułu świadczeń społecznych.

"Łączne wydatki na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wyniosą ok. 270 miliardów złotych, a pozostałych świadczeń z tego funduszu, w tym zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych - ponad 30 miliardów złotych. Liczba osób, którym co miesiąc ZUS wypłaca świadczenia długoterminowe, to ponad 8,5 miliona. Wypłacamy też około 5 milionów zasiłków rocznie" - podała PAP prof. Uścińska.

Według szacunków ZUS, w przyszłym roku wskaźnik marcowej waloryzacji świadczeń może osiągnąć nawet 13,8 proc. Dodatkowo przepisy gwarantują podwyżkę o co najmniej 250 zł. Łącznie, w skali kraju, waloryzacja zwiększy wydatki na świadczenia o ponad 40 miliardów złotych. Dodatkowo w kwietniu zostanie wypłacona 13 emerytura.

"Z kolei w czerwcu kolejny raz zwaloryzujemy składki na kontach emerytalnych 25 milionów Polaków. W czerwcu 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 9,33 proc. Łącznie dopisaliśmy 281 mld złotych. Wypłaty świadczeń są zabezpieczone i będą waloryzowane, gwarantując bezpieczeństwo socjalne milionów obywateli na lata" - zapewniła prezes ZUS.

Poinformowała, że w styczniu każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS - mLegitymację. "Będzie można bezpiecznie przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie, przy użyciu bezpłatnej publicznej aplikacji mObywatel. Mobilna legitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i ma prawo do ulg i uprawnień, np. zniżek do biletów" - wyjaśniła.

Zdaniem szefowej Zakładu wyzwaniem na 2023 rok będzie dalsza sprawna obsługa świadczeń dla rodzin. "To ogromne przedsięwzięcie i odpowiedzialność. W 2021 roku przejęliśmy obsługę wniosków o świadczenie Dobry Start - 300 plus, a w 2022 roku - Rodzina 500 plus oraz dwa nowe świadczenia: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie żłobkowe. Łączna liczba wniosków złożonych do ZUS w tych sprawach w pełnym mijającym 2022 roku wynosi kilkanaście milionów" - przekazała prof. Uścińska.

"Dzięki wyłącznie elektronicznej formie ich składania, prostym kryteriom uprawnień i nowoczesnemu systemowi informatycznemu o bardzo wysokiej automatyzacji obsługi spraw Zakład znakomicie wywiązuje się ze swojego zadania" - dodała.

Prezes ZUS podkreśliła, że nowoczesne rozwiązania pozwalają rodzicom wnioskować o świadczenia o dowolnej porze dnia i nocy, a urząd jest dla nich otwarty 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. "Dla rodziców i opiekunów, którzy mają na głowie masę spraw, to ogromny komfort, kiedy nie muszą martwić się godzinami otwarcia i zamknięcia urzędu, a od złożenia wniosku dzieli ich zaledwie kilka minut obsługi aplikacji mZUS na smartfonie" - wskazała prof. Uścińska.

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. To będzie główny i podstawowy kanał komunikacji i przekazywania pism. Tym, którzy go nie założyli, profil zostanie założony z urzędu.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Płatnicy składek mogą na niej tworzyć i składać elektronicznie wnioski, pisma i dokumenty ubezpieczeniowe.

"Nasz portal obsługuje już prawie 11 milionów profili klientów. Przyjmuje 21 milionów wniosków elektronicznych od obywateli. Już dwie trzecie ogólnej liczby korespondencji od klientów wpływa właśnie drogą elektroniczną" - zaznaczyła szefowa Zakładu.

Jak dodała, w funkcjonowanie e-urzędu wpisują się dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców. "Chcemy jeszcze bardziej uprościć dla nich załatwianie formalności związanych z ZUS. W kolejnych latach będziemy przygotowywać aplikacje mobilne dla płatników składek oraz lekarzy, rozwiązania umożliwiające dokonywanie płatności mobilnych składek, ale także zdjęcie z przedsiębiorców i pracodawców kolejnych obowiązków i odpowiedzialności związanych z ustalaniem podstawy wymiaru składek i rozliczaniem składek, czy też wypłatą zasiłków" - zapowiedziała prezes ZUS.

Podkreśliła, że ZUS dąży do stanu, w którym wszystkie usługi będą dostępne dla przedsiębiorców on-line. "Aby to osiągnąć, będziemy rozwijać automatyzację obsługi spraw i elektronizację kontaktu z naszymi klientami. Będziemy do tego wykorzystywać m.in. rozwiązania chmurowe oraz integrację z rejestrami i bazami danych innych instytucji publicznych. Chcemy również unowocześnić wygląd i dostępne funkcje na Platformie Usług Elektronicznych, integrując ją z serwisem gov.pl" - poinformowała prof. Uścińska.

Jak wskazała, od wielu lat ZUS rozwija jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych z bazą danych o wielkości 170 terabajtów i przetwarzający 900 milionów dokumentów rocznie. "Redukujemy dług technologiczny, przechodzimy na rozwiązania chmurowe, automatyzujemy obsługę spraw, rozwijamy analitykę big data i wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach i kontrolach. Podnosimy także poziom integracji z rejestrami innych instytucji publicznych" - wymieniła prezes.

Jak stwierdziła, "ZUS stał się e-urzędem na miarę naszych czasów". "Jeszcze kilka lat temu niewiele osób wierzyło w powodzenie naszych reform. Wykonaliśmy ogromną pracę, co przysłużyło się przede wszystkim naszym klientom. Dziś jesteśmy zorientowani na usługi cyfrowe i elektroniczny kontakt z klientem. Większość spraw w ZUS można załatwić on-line, bez wychodzenia z domu. W przyszłym roku będziemy kontynuować ten kierunek rozwoju i dalej unowocześniać Zakład" - zapowiedziała prof. Uścińska.