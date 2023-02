Prezes ZUS: rodzice złożyli 573 tys. wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy

Rodzice i opiekunowie złożyli już około 573 tys. wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, co objęło blisko 900 tys. dzieci – poinformowała w czwartek PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Od 1 lutego tego roku ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.

"Już o północy 1 lutego rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Wszystko działa prawidłowo. Według danych na 2 lutego (na godzinę 6 rano) złożono około 573 tysiące wniosków na blisko 900 tysięcy dzieci" - przekazała prezes ZUS.

"Nowym instrumentem, przez który można składać wnioski o 500 plus jest aplikacja mobilna mZUS na smartfony i tablety. Aplikacja jest podłączona do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przez mZUS złożono około 1,5 tys. wniosków na 2,6 tys. dzieci. Wypełnienie wniosku zajmuje rodzicom i opiekunom kilka minut" - dodała prof. Uścińska.

Wniosek można również wypełnić na komputerze, bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych. Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, może złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną - jeśli bank uruchomił taką usługę, a zdecydowana większość banków, w tym te najbardziej popularne, tak zrobiła. Jeżeli klient złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu go automatycznie. Zrobi to na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku o 500 plus.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek w maju - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Od listopada 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus można składać w aplikacji mZUS na swoim smartfonie lub tablecie. Z mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

ZUS podkreśla, że aplikacja zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus. "Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć wniosek na nowy okres świadczeniowy na podstawie poprzedniego wniosku. Pozwoli to automatycznie uzupełnić większość danych. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem" - wskazuje Zakład.

W aplikacji przewidziano analogiczne ułatwienie w zakresie wypełniania danych dzieci, jakie występuje bezpośrednio na PUE. Jeśli dzieci są zgłoszone przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, może on w kreatorze wniosku wybrać, aby ich dane wypełniły się automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie. W aplikacji można także sprawdzić status wniosku, a także kwoty i terminy zrealizowanych wypłat świadczenia 500 plus.