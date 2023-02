Prezeska stowarzyszenia pomagającego uchodźcom: ponad 90 proc. naszych beneficjentów zgłasza chęć powrotu do Ukrainy

Nadal ponad 90 proc. naszych beneficjentów zgłasza chęć powrotu do Ukrainy. Bardzo czekają na zwycięstwo, przeżywają to, co się dzieje - powiedziała PAP prezeska szczecińskiego Stowarzyszenia Mi-Gracja Katerina Zavizhenets.

"To był rok w walce, w działaniu, dla nas właściwie bez oddechu. Intensywność tego, co robimy, niewiele się zmieniła od 24 lutego ubiegłego roku. Czujemy wielkie zmęczenie, ale wiemy też, że Ukraina ma wreszcie więcej wsparcia na świecie. Dzięki temu nasza nadzieja na zwycięstwo jest większa. Czekamy na nie, bardzo chcielibyśmy świętować dzień zwycięstwa" - powiedziała w rozmowie z PAP prezeska wspierającego uchodźców szczecińskiego Stowarzyszenia Mi-Gracja Katerina Zavizhenets.

Wspominając czas poprzedzający ubiegłoroczną rosyjską agresję na Ukrainę powiedziała, że ani ona, ani jej znajomi nie wierzyli, że może nastąpić atak wroga, choć kilka dni przed nim panował ogólny niepokój.

"Kiedy obudziłam się 24 lutego, pamiętam, że to był szok. Gdy zobaczyłam wiadomości, pomyślałam, że to są jakieś zwiastuny filmowe, to jest niemożliwe, nielogiczne. Mimo jednak ogromnego szoku od razu zareagowaliśmy informacyjnie, otworzyliśmy zbiórkę, zaczęliśmy wychodzić na ulice. Wiedzieliśmy, że w obliczu takiej katastrofy musimy być gotowi, bo nasze rodziny, nasi znajomi ruszą w drogę" - mówiła prezeska Mi-Gracji.

Dodała, że działania wspierające uchodźców są nieustannie bardzo potrzebne. Także do Szczecina przyjeżdżają nowe osoby, niektóre z nich, gdy zaatakowane zostały ich miasta, przeniosły się w inne rejony Ukrainy, dopiero później zdecydowały się na wyjazd do Polski.

Nadal też widać ogromne zainteresowanie kursami języka polskiego, które prowadzi stowarzyszenie - wypełnione są już miejsca na zajęcia do końca lata.

"Od kilku miesięcy widzimy też jednak, jak mocno te wszystkie wydarzenia z zeszłego roku dopiero zaczynają rozgrywać się w ludziach na poziomie psychologicznym" - dodała Zavizhenets, która prowadzi także psychoterapię.

Zaznaczyła, że w sytuacji podobnego kryzysu najpierw następuje "zamrożenie emocji", skupienie na działaniu, zapewnieniu podstawowych potrzeb, ale po jakimś czasie odzywa się trauma pourazowa - występują ataki paniki, różnego rodzaju lęki, stres.

"Widzimy, jak trudno jest w tym życiu uchodźczym. Nadal ponad 90 proc. naszych beneficjentów zgłasza chęć powrotu do Ukrainy. Bardzo czekają na zwycięstwo, przeżywają to, co się dzieje" - powiedziała szefowa Mi-Gracji.

Podkreśliła, że wiele osób, które uciekły przed wojną, czuje potrzebę psychologicznego wsparcia, ale też rozwoju, edukacji oraz spotkań z rodakami.

"Organizujemy m.in. spotkania, na których tworzy się świece okopowe - otrzymujemy od wielu osób parafinę, topimy ją, a następnie tworzymy świece. Tego rodzaju arteterapia także jest bardzo ważna dla osób z doświadczeniem uchodźczym - kiedy wykonują siatki maskujące albo właśnie świece okopowe, śpiewają pieśni, słuchają muzyki ukraińskiej, czują, że mogą coś dobrego zrobić dla żołnierzy, którzy walczą na froncie, a jednocześnie widać, jak istotne jest dla nich wzajemne wsparcie" - wyjaśniła Zavizhenets.

Zaznaczyła, że stowarzyszenie pomaga uchodźcom w każdy możliwy sposób - kieruje do odpowiednich instytucji czy pomaga w znalezieniu porady prawnej. "Staramy się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Nie damy każdemu pracy, mieszkania, ale mamy informacje o tym, gdzie można się udać" - mówiła.

Zapytana o to, jak obecnie wygląda wsparcie ze strony Polaków odpowiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż w Polsce sytuacja jest obecnie trudniejsza "i nie wszyscy mogą pomóc materialnie".

"Doceniamy to, co Polki i Polacy dali nam wiosną i latem, rozumiemy jednak, że nie każdy może tak długo dawać i być wolontariuszem" - dodała.

Prezeska Mi-Gracji podkreśliła, że nadal widać wsparcie i empatię ze strony Polaków, są propozycje spotkań, wydarzeń, wiele osób wciąż przeznacza swój czas na pracę w ramach wolontariatu.

"Nie ma oczywiście tego wsparcia, które było na początku, temat wojny jest męczący i wydaje mi się, że Polacy szybciej się przyzwyczaili do tego, że jest wojna. Osoby, które nie są ukraińskiego pochodzenia przeżywają to inaczej. Zauważam, jak bardzo oczy osób z Ukrainy są nadal smutne" - powiedziała.

Jak mówiła, ważna jest popularyzacja otwartości na uchodźców i zapobieganie stereotypowemu podejściu, które prowadzi do dyskryminacji. Wskazała, że istotne są również informacje o wojnie pojawiające się w mediach, a także nieustanne gesty wsparcia - wywieszanie ukraińskich flag, przypominanie w mediach społecznościowych o Ukrainie. Znaczenie - jak mówiła - mają nawet "nakładki" na facebookowe zdjęcia profilowe.

"Dzięki temu widać tę solidarność i temat nie znika" - podsumowała Zavizhenets.