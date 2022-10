Prezydenci Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz Czarnogóry i Macedonii Północnej: potępiamy rosyjskie bombardowania miast Ukrainy

Potępiamy dokonane w ostatnim czasie przez Rosję masowe bombardowania miast Ukrainy, które w świetle prawa międzynarodowego stanowią zbrodnie wojenne - podkreślili we wspólnym oświadczeniu prezydenci Bukaresztańskiej Dziewiątki wraz z przywódcami Czarnogóry i Macedonii Północnej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"My, Prezydenci Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier potępiamy dokonane w ostatnim czasie przez Rosję masowe bombardowania miast Ukrainy, które w świetle prawa międzynarodowego stanowią zbrodnie wojenne" - głosi oświadczenie opublikowane we wtorek na stronie prezydenckiej kancelarii.

Przypomniano w nim, że "zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu i podlegają jurysdykcji sądów na całym świecie". "W imieniu naszych państw żądamy od Rosji natychmiastowego zaprzestania ataków na cele cywilne. Nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz postawienia przed sądem osób winnych dzisiejszej zbrodni" - podkreślili prezydenci.

Zaznaczyli również, że "za niedopuszczalne" uważają "groźby użycia broni jądrowej wygłaszane przez przedstawicieli Rosji". "W tym kontekście podtrzymujemy nasze zobowiązania do ochrony naszych państw i sojuszników" - oświadczyli.

Pod opublikowanym we wtorek na stronie prezydenckiej kancelarii oświadczeniem podpisali się: prezydent Bułgarii Rumen Radew, prezydent Czarnogóry Milo Dziukanović, prezydent Republiki Czeskiej Milosz Zeman, prezydent Republiki Estońskiej Alar Karis, prezydent Republiki Litwskiej Ginatas Nauseda, prezydent Republiki Łotewskiej Egilis Levits, prezydent Republiki Macedonii Północnej Stewo Pendarowski, prezydent Andrzej Duda, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Republiki Słowackiej Zuzana Czaputova oraz prezydent Węgier Katalin Novak.

W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. O uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej i wybuchach powiadomiły regionalne władze na zachodzie kraju, we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim. Według wstępnych doniesień tylko w stolicy Ukrainy zginęło osiem osób i 24 zostały ranne; w całym kraju - według najnowszych ustaleń Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), cytowanej przez Reutersa - życie straciło co najmniej 11 osób, a 64 odniosły obrażenia.

Grupa B9 gromadzi państwa wschodniej flanki NATO; zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.