Prezydenci Polski i Litwy odegrali jedne z głównych ról w mobilizacji poparcia dla Ukrainy

Polska i Litwa osiągnęły poziom relacji, przy którym ich prezydenci widują się wiele razy w roku i konsultują znaczną część swoich działań. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda odegrali jedne z głównych ról w mobilizacji poparcia Zachodu dla Ukrainy - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Na Helu w poniedziałek (25 lipca) i wtorek (26 lipca) odbywają się konsultacje przywódców Polski i Litwy. Spotkanie Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy zostało zaplanowane podczas niedawnej wizyty obu przywódców w rejonie tzw. przesmyku suwalskiego. Rozmowy prezydentów zaplanowano w formule w cztery oczy.

Spotkanie Prezydentów Polski @AndrzejDuda i Litwy @GitanasNauseda. Prezydenci dziś i jutro omówią sytuację na Ukrainie i Białorusi, politykę energetyczną naszych krajów, ich stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa oraz obecny stan sankcji #UE przeciwko Rosji.

Jak podkreślił, Andrzej Duda i Gitanas Nauseda "odegrali jedne z głównych ról w mobilizacji poparcia Zachodu dla Ukrainy".

Prezydencka kancelaria informowała wcześniej, że tematem konsultacji przywódców Polski i Litwy są: sytuacja na Ukrainie i Białorusi, polityka energetyczna i stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa, a także obecny stan sankcji unijnych przeciwko Rosji.

Po wyrażeniu przez Polskę i Litwę zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do NATO, polsko-litewskie prezydenckie konsultacje nad Bałtykiem zyskują nowy, symboliczny wymiar. #WeAreNATO #StrongerTogether

W piątek w Porcie Wojennym w Gdyni prezydent podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Wcześniej, w ubiegłą w środę, ustawy przyjął Senat, a Sejm uchwalił je 7 lipca. Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.