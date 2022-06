Prezydenci Polski i Słowacji złożą wizyty w Portugalii, Włoszech i Rumunii

Prezydenci Polski i Słowacji: Andrzej Duda i Zuzana Czaputova w środę i czwartek wspólnie odwiedzą Portugalię i Włochy, gdzie będą przekonywać do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. Następnie udadzą się do Rumunii na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki.

O zamiarze lobbowania wśród przywódców państw zachodniej Europy za jak najszybszym przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej prezydenci Polski i Słowacji poinformowali na początku maja na spotkaniu w Bratysławie.

Wizyta w Portugalii i we Włoszech - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch - "jest częścią kampanii na rzecz Ukrainy, którą oboje prezydenci zapowiedzieli w czasie niedawnego spotkania w Bratysławie". "Nasze państwa, wspierane przez Estonię, Litwę i Łotwę będą wspólnie przekonywać do przyznania Ukrainie statusu kandydata" - dodał szef BPM.

Podkreślił, że "Polska i Słowacja należą do grupy najbardziej zaangażowanych przyjaciół Ukrainy w ramach Unii".

W środę wieczorem Duda i Czaputova wspólnie udadzą się do Portugalii, gdzie spotkają się z prezydentem tego kraju Marcelo Rebelo de Sousą. W czwartek rano spotkają się z premierem Portugalii Antonio Costą.

Kolejnym przystankiem podróży prezydentów Polski i Czech będą Włochy. W czwartek w Rzymie Duda i Czaputova spotkają się z prezydentem tego kraju Sergio Mattarellą.

Z piątek Duda i Czaputova udadzą się z Włoch do Rumunii na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W szczycie B9 weźmie udział także sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Prezydent Duda wielokrotnie zapowiadał, że celem szczytu w Bukareszcie jest przygotowanie wspólnego stanowiska państw tego regionu na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się pod koniec czerwca w Madrycie.

Wskazywał przy tym na konieczność zmiany charakteru obecności NATO w regionie. "Dzisiaj jest to Enhanced Forward Presence (wysunięta obecność - PAP), a powinno być Enhanced Forward Defence (wysunięta obrona - PAP); ta obecność powinna być znacznie wzmocniona - względem liczby żołnierzy Sojuszu obecnych na naszych terenach, jak również i infrastruktury sojuszu. Powinna być zapewniona obrona antydostępowa, zarówno w zakresie obrony przeciwrakietowej, jak i przeciwlotniczej" - mówił Duda pod koniec kwietnia.

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.