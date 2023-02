Prezydenci Polski i Ukrainy: wizyta Joe Bidena w Kijowie to potężny sygnał dla Rosji, ale też dla Ukrainy i sojuszników

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie to potężny sygnał dla Rosji, a także Wladimira Putina - że nikt się go nie boi. To również sygnał dla Ukrainy i jej sojuszników - Ameryka nie popiera "loserów", tylko tych, którzy wygrywają - mówili w piątek w Polsat News prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski.

We wspólnym wywiadzie telewizyjnym prezydenci Polski i Ukrainy zapytani zostali o poniedziałkową wizytę prezydenta USA w Kijowie.

Prezydent Zełenski ocenił, że wizyta Bidena to historyczny i potężny sygnał dla Rosji, że świat będzie z Ukrainą. "Prezydent Biden przekazuje właśnie ten sygnał do Putina, że nikt go się nie boi. To również bardzo motywujący sygnał dla Ukrainy - gdy Biden z Zełenskim spacerują po ulicach Kijowa, to oznacza, że Ukraina wygra, bo Ameryka nie popiera +loserów+, popiera tych, którzy wygrywają, i tych, którzy mają wspólne wartości" - powiedział ukraiński prezydent.

Jak ocenił, wizyta Bidena w Kijowie to także sygnał dla Europy. "Dla wielu przedstawicieli Europy, którzy jeszcze nie przybyli do Ukrainy, by nas wesprzeć. Przyjazd prezydenta USA jest konkretnym przykładem: +spójrzcie, ja się nie boję+. Wielu liderów europejskich przyjeżdżało, ale powinni przyjeżdżać wszyscy" - dodał prezydent Ukrainy. Podkreślił, że Ukraińcom przyjazd prezydenta Bidena zapewnił "motywację i broń".

"Wszyscy rozumieją, że prezydent USA nie przyjeżdża tak po prostu; rzecz jasna prezydent Ukrainy nie może o wszystkim powiedzieć, żeby wróg nie był przygotowany, ale to bardzo ważne, co przywiózł nam prezydent USA - broń, ale i również piękną pogodę" - zaznaczył Zełenski.

"Nie wątpię, że ta wizyta to znak, że Ameryka wierzy w zwycięstwo Ukrainy" - ocenił z kolei prezydent Duda. "Pozwolę sobie czytać to tak, że Ameryka nie tylko wierzy w zwycięstwo Ukrainy, ale także jest gotowa zainwestować w zwycięstwo Ukrainy" - podkreślił polski prezydent.

Jak zaznaczył, USA to "poważne państwo o poważnym przywództwie, światowy lider". "Joe Biden to prezydent państwa, które dysponuje największą na świecie armią i największym na świecie arsenałem" - mówił prezydent Duda. Zaznaczył, że siły wojskowe USA "to nie jest armia, która wylegiwała się na łące, tylko armia, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci toczyła niejedną wojnę, to doświadczeni żołnierze". Przypomniał operację przerzucenia amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej z USA do Polski w jedynie kilka dni na początku 2022 roku.

"To pokazuje, jak sprawna jest armia amerykańska, i taką właśnie armią dysponuje prezydent USA Joe Biden. Pojechał do Kijowa - ze wzruszeniem patrzyłem, jak spacerował z Wołodymyrem (Zełenskim - PAP) po ulicach, placach Kijowa, w piękny słoneczny dzień, pokazując, że Kijów jest normalnym miastem, jest i będzie - bo taka jest wymowa tej obecności prezydenta Bidena tam. Dlatego że przy Ukrainie stoi Ameryka ze swoją siłą, swoim ogromnym potencjałem militarnym i zbrojeniowym - a także potencjałem pomocy finansowej, która cały czas jest dla Ukrainy przekazywana" - mówił prezydent Duda.

Prezydent Duda wezwał inne kraje sojusznicze do podobnej pomocy Ukrainie. "Ja cały czas apeluję do sojuszników: trzeba pomagać Ukrainie, Ukraina musi zwyciężyć; ta śmierć ludzi, która dzieje się dzisiaj w wyniku rosyjskiej napaści, rosyjskiej agresji, musi się zakończyć tym, że Ukraina wypchnie napastników ze swojej ziemi, wypchnie Rosjan z powrotem do Rosji, tam gdzie jest ich miejsce" - dodał prezydent. Dodał, że atak Rosji na Ukrainę to nic innego jak przejaw jej odradzających się tendencji imperialnych i neokolonialnych.

"Rosjanie muszą zostać za to ukarani, muszą zostać z Ukrainy wypchnięci. Karą dla Rosji będzie także to, że Rosja tej wojny nie wygra, że zostanie przywołana do porządku przez wspólnotę międzynarodową i prezydent Biden, jako niezwykle doświadczony polityk doskonale o tym wie" - ocenił prezydent Duda.