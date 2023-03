Prezydenci Polski i Węgier rozmawiali m.in. o akcesji Finlandii i Szwecji do NATO

Relacje dwustronne, sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz akcesja Finlandii i Szwecji do NATO były tematami czwartkowej rozmowy telefonicznej prezydentów Polski i Węgier: Andrzeja Dudy i Katalin Novak - podała KPRP.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że rozmowa odbyła się z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i doszło do niej na prośbę strony węgierskiej.

KPRP przekazała, że głównymi tematami rozmowy były relacje dwustronne, sytuacja bezpieczeństwa w regionie, akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. "Prezydent zaznaczył, że szybkie dołączenie Szwecji i Finlandii do struktur Sojuszu to gwarancja podniesienia bezpieczeństwa dla naszego regionu" - poinformowano.

Oprócz Węgier tylko Turcja nie zatwierdziła dotąd członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.

Głosowanie ws. wniosku o przystąpienie Finlandii do NATO w węgierskim parlamencie ma odbyć się 27 marca. Decyzja ws. Szwecji ma zapaść w późniejszym terminie. Pierwotnie harmonogram prac węgierskiego parlamentu zakładał głosowanie w tym tygodniu, jednak sesja została przesunięta. Przyczyną tego miało być "opóźnienie w toczących się negocjacjach z Komisją Europejską".

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w ubiegły piątek, że podjęto decyzję o rozpoczęciu w parlamencie Turcji procesu ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO, ale na razie bez Szwecji.

Finlandia i Szwecja złożyły jednocześnie wnioski akcesyjne do NATO w maju 2022 roku w odpowiedzi na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Oba kraje nordyckie dotychczas prowadziły politykę neutralności. Od lipca ubiegłego roku mają status członków-obserwatorów NATO.