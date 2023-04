Prezydenci Słowacji i Czech - Zuzana Czaputova i Petr Pavel przybyli na Ukrainę

Prezydenci Słowacji i Czech - Zuzana Czaputova i Petr Pavel przybyli w piątek rano na Ukrainę - informują media. Z Ukrainą łączą nas nie tylko granice i przeszłość, ale i wspólna przyszłość - powiedziała Czaputova. Ukraińcy płacą najwyższą cenę, broniąc wolności i sprawiedliwości - podkreślił Pavel.

O wspólnej wizycie na Ukrainie przywódców Czech i Słowacji powiadomiły media, powołując się m.in. na sieci społecznościowe polityków.

"Zuzana Czaputova i ja podzielamy wartości wolności i sprawiedliwości. Ciężko jest na własne oczy zobaczyć, że Ukraińcy płacą za to najwyższą cenę krwi i życia swoich obywateli. W walce z agresorem bronią tego, co nas łączy" - napisał Pavel na Twitterze. Czeski prezydent opublikował zdjęcie zrobione na tle zniszczonego budynku. Według mediów jest to Borodzianka pod Kijowem. (https://tinyurl.com/2p86w29z).

Media ukraińskie, powołując się na czeski portal IDNES, podają, że przywódcy Czech i Słowacji przybyli pociągiem do Nemiszajewa, a następnie udali się do miejscowości na północy obwodu kijowskiego. Na początku prowadzonej na pełną skalę rosyjskiej inwazji tereny te znalazły się pod okupacją rosyjskich wojsk.

Media odnotowują również komentarz Czaputovej w związku ze zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę, który Rosja przeprowadziła w nocy z czwartku na piątek.

"Haniebny atak na ukraińskie miasta, wśród których są Humań i Dniepr, w wyniku którego zginęli niewinni ludzie przypomina nam o tym, że nie możemy odwracać wzroku" - napisała prezydent Słowacji na Facebooku.

Wspólną z Pavlem wizytę nazwała "nowym etapem relacji" pomiędzy Słowacją i Czechami.

"To nasza pierwsza wspólna wizyta zagraniczna i cieszę się, że przybyliśmy właśnie na Ukrainę" - oświadczyła Czaputova. "Nasz sygnał jest jasny: z Ukrainą łączą nas nie tylko granice i wspólna przeszłość, ale i wspólna przyszłość" - dodała. (https://tinyurl.com/yu3jrdxc).

W czasie wizyty prezydenci mają spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i innymi przedstawicielami władz Ukrainy.

rsp/ adj/