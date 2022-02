Prezydencka Rada ds. Samorządu Terytorialnego m.in. o noweli ustawy o OZE

Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych mający umożliwić skuteczne pozyskiwanie środków na remonty dróg oraz nowela ustawy o OZE były tematami posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w czwartek - przekazał wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Ćwik przekazał dziennikarzom po obradach, że na częściowo zdalnym posiedzeniu Rada zajmowała się m.in. tematem projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Wiceszef KPRP zauważył, że samorządowcom od lat dokucza "bolączka" związana z tym, "by można było skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na remonty dróg". Podkreślił, że samorządowcy chcą, by rząd partycypował w remontowaniu dróg, a "ta zmiana ma to właśnie wspomóc z tych miejscach, w których jeszcze te kwestie (...) nie zostały uregulowane".

Ćwik podkreślił, że w sprawie projektu prezydencka kancelaria współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury. "Dzisiejsza rozmowa była już doprecyzowaniem, jak rozumiemy, ostatecznego kształtu tego projektu. Ten projekt będziemy rekomendowali panu prezydentowi, który złoży go prawdopodobnie do laski marszałkowskiej jako swoją propozycję zmiany legislacyjnej" - poinformował wiceszef KPRP. Zaznaczył, że to zmiana dobra i oczekiwana zarówno przez samorządowców, jak i mieszkańców.

Również marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski - kierujący pracami Rady - wskazywał, jak ważną kwestią jest "uregulowanie stanu prawnego dróg niczyich, które niby są drogami publicznymi, ale nie mają do tego tytułu prawnego".

Stawiarski przekazał, że drugim tematem czwartkowego posiedzenia była nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o ustawę, do której senatorowie w środę nie zaproponowali poprawek i tym samym trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają m.in. zagwarantować realizację samorządowych programów parasolowych OZE, by nie zwracać środków do UE.

"Ministerstwo Klimatu przystało na nasze postulaty, by do 31 marca ci wszyscy, którzy będą zawierali umowy, którzy uczestniczą w regionalnych programach operacyjnych, w konkursach, by (...) mogli być traktowani na starych zasadach, czyli mogli zarabiać zdecydowanie więcej niż według nowego prawa o OZE" - powiedział marszałek woj. lubelskiego, podkreślając, że to efekt postulatów samorządowców.

"Ta nowelizacja, która wczoraj została już przez Senat (...) zatwierdzona, mam nadzieję, że wróci na biurko prezydenta i te korzystne dla samorządów, dla mieszkańców tych samorządów rozwiązania prosumenckie zostaną na razie do 31 marca na starych zasadach" - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy o OZE ma związek ze zmianą sposobu rozliczania prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń - net billing. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do końca marca, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

Ustawa, do której Senat nie zaproponował poprawek przewiduje jednak, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy - dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.