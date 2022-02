Prezydencka rada zapoznała się z raportem dotyczącym młodych

Raport "Rozmowy z młodymi o Polsce" był głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Młodzieży. Dokument jest efektem spotkań z organizacjami młodzieżowymi, zawiera m.in. postulaty młodych ludzi - powiedział prezydencki doradca kierujący Radą Łukasz Rzepecki.

Rzepecki na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady przekazał, że zajmowała się ona głównie raportem pt. "Rozmowy z młodymi o Polsce", podsumowującym konsultacje z cyklu "Młodzi w Pałacu", w ramach których odbyły się rozmowy ze 162 organizacjami młodzieżowymi.

Jak dodał, raport zawiera "postulaty, pomysły, ale także i problemy osób młodych" w zakresie sześciu obszarów funkcjonowania państwa m.in. mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji, klimatu, zdrowia czy młodzieżowych rad gmin, powiatów i województw.

Pytany o główne konkluzje raportu, prezydencki doradca wskazał m.in. na niewystarczającą edukację obywatelską, ekonomiczną i prawną młodych ludzi. "Młodzi dostrzegają problem bezpłatnych staży, a także i staży z mechanizmem odwróconej płatności" - podkreślił Rzepecki. Zaznaczył, że chodzi o zdarzające się sytuacje, w których młodzi muszą płacić za staże.

Gdy mowa o tematyce zdrowotnej - wskazał - młodzi mówią m.in. o chęci powrotu do nauki stacjonarnej. Innym tematem poruszonym w raporcie jest kwestia funkcjonowania młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i województw. "Słyszymy, że są przypadki, iż pomimo prawnego powstania rady, niestety ta rada się nie ukonstytuowała w danej gminie. Niepokoi nas to" - mówił Rzepecki. "Jeśli chodzi o klimat - to mamy kwestie zrównoważonego rozwoju i postawienie większej mocy na kwestie edukacji klimatycznej w szkołach" - dodał.

Rzepecki przekazał, że z raportem zapoznał się prezydent Andrzej Duda, zostanie on również przekazany organizacjom młodzieżowym, które brały udział w konsultacjach "Młodzi w Pałacu". Zapowiedział, że planowany jest kolejny cykl rozmów z młodymi ludźmi. Pytany, czy efektem raportu będą prace nad konkretnymi rozwiązaniami ustawowymi, odparł: "Rada działa prężnie i mamy nadzieję, że w ślad za tym pójdą, dzięki też uprzejmości ze strony rządowej, konkretne propozycje na rozwiązanie tych problemów".

"Bardzo nas cieszy dzisiejsza konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego - bo także o tym (jest mowa) w raporcie - w związku z problemem wykluczenia cyfrowego młodych na obszarach wiejskich. Dziś pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 500 mln zł zostanie przekazanych na sprzęt elektroniczny dla tych młodych. Bardzo się cieszymy, że nasze postulaty, pomysły osób młodych zostały dostrzeżone" - powiedział Rzepecki.

Nawiązał w ten sposób do poniedziałkowej konferencji szefa rządu, który podpisał umowę o realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR". Z programu skorzystają 1604 gminy, a łączna kwota przeznaczona na ten projekt wynosi 586 222 805 zł.

Rzepecki poinformował, że rozmowa na poniedziałkowym posiedzeniu dotyczyła również m.in. nowelizacji Prawa oświatowego. Jak powiedział w tej sprawie "zdania młodych są podzielone".

Sejm odrzucił w minionym tygodniu sprzeciw Senatu wobec noweli Prawa oświatowego. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Nowelizacja, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, przewiduje m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.