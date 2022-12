Prezydenckie rady omawiały kwestię zarządzania kryzysowego w samorządach

Prezydenckie rady omawiały w czwartek kwestię zarządzania kryzysowego w świetle założeń projektu nowej ustawy o ochronie ludności. Mam nadzieję, że podniesiemy rangę zarządzania kryzysowego w samorządach - podkreślił przewodniczący Rady ds. Samorządu Terytorialnego Jarosław Stawiarski.

Rada ds. Samorządu Terytorialnego i Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności, działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, obradowały w czwartek w Pałacu Prezydenckim.

Jarosław Stawiarski, marszałek woj. lubelskiego, powiedział dziennikarzom, że tematem obrad było zarządzanie kryzysowe w świetle projektu nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przygotowanej przez MSWiA.

Jak zaznaczył, projektowana ustawa ma na celu usprawnienie zarządzania kryzysowego, które wobec nowych wyzwań musi "wejść na wyższy poziom".

"Zarządzanie kryzysowe musi stać się czymś, co jest bardzo ważne w naszych samorządach. Musimy przywrócić etos zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że ta ustawa, o której rozmawialiśmy, przyniesie te elementy, dzięki którym rzeczywiście podniesiemy jego rangę" - tłumaczył Stawiarski.

Drugą kwestią, którą rady zajęły się z inicjatywy jednego z członków rady ds. bezpieczeństwa, gen. Krzysztofa Pobuty, była możliwość wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym mundurowych, którzy przeszli na emeryturę.

Generał - jak relacjonował marszałek Stawiarski - zwracał uwagę, że funkcjonariusze i żołnierze odchodzą ze służby w młodym wieku i chcą się dalej realizować zawodowo. Idealnym miejscem, jak dodał marszałek, są centra i wydziały ZK.

"Trzeba powołać zasób kadrowy, z którego mogłyby później samorządy korzystać. Być może należałoby to także przełożyć na jakieś rozwiązania legislacyjne dotyczące byłych funkcjonariuszy, byłych żołnierzy, by oni łatwiej mogli korzystać z możliwości pracy w administracji samorządowej, czy też administracji państwowej. To są osoby, na których wykształcenie i na których szkolenie państwo polskie wydało bardzo wiele tysięcy złotych. Oni nadal chcą służyć i chcą nadal być przydatni dla społeczeństwa" - powiedział Stawiarski.