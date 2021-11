Prezydent: 30 lat istnienia V4 pokazuje, że jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe

30 lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, że jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli - powiedział we wtorek w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił we wtorek podczas otwarcia panelu "Leaders For the New World" w ramach poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju konferencji Planet Budapest 2021, iż cieszy się, że Grupa Wyszehradzka oprócz forum wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE coraz częściej staje się też platformą ważnych dyskusji na inne, szersze tematy.

Prezydent zwracał uwagę, że 30 lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, że "jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli". "Potrafimy przywracać rozwój Europy na właściwe tory (...), czy też doładowywać Europę, choćby tą niezwykle ważną, pozytywną energią" - zaznaczył prezydent.

Planet Budapest 2021 to objęta patronatem prezydenta Węgier konferencja firm z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które działają w sektorach powiązanych z tematyką zrównoważonego rozwoju; odbywa się ona w tym roku w tej formule po raz pierwszy. Wśród najważniejszych tematów omawianych na konferencji są energetyka oraz ochrona środowiska, a także ścieżki wychodzenia wyszehradzkich firm z pandemii COVID-19 i możliwość dostosowania do zasad zrównoważonego rozwoju.