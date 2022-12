Prezydent: absolutnie najważniejszą sprawą w Polsce jest bezpieczeństwo, apeluję o wyłączenie go z partyjnego sporu

Dzisiaj absolutnie najważniejszą polską sprawą jest bezpieczeństwo; zapewniam, że Polska jest bezpieczna. Apeluję, by w 2023 - roku wyborczym - sprawy bezpieczeństwa zostały wyłączone z partyjnego sporu, muszą one być ponad podziałami politycznymi - wezwał w orędziu prezydent Andrzej Duda.

W sobotę prezydent zwrócił się do Polaków w telewizyjnym orędziu. "Ubiegając się o reelekcję, zobowiązałem się, że będę prezydentem polskich spraw i tym się każdego dnia kieruję" - zaznaczył.

"Dzisiaj absolutnie najważniejszą polską sprawą jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków. I chciałem państwa z całą mocą zapewnić, że Polska jest bezpieczna. Bedę robił wszystko, aby w rozpoczynającym się właśnie 2023 roku to bezpieczeństwo wzmacniać" - zadeklarował prezydent Duda.

Jak mówił, chodzi zwłaszcza o bezpieczeństwo militarne, a także bezpieczeństwo wewnętrzne i granic. "Stąd bezprecedensowy wzrost wydatków na rozwój i modernizację naszej armii, stąd ogromne zakupy. Dzisiaj wszyscy przyznają nam rację, że wstępem do rosyjskiej agresji na Ukrainę był atak hybrydowy na polską granicę z terytorium Białorusi. To był test naszej determinacji, to był test tego, czy jesteśmy przygotowani jako państwo doskonale go zdaliśmy. Naszym służbom mundurowym, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, ale także i żołnierzom należy się za to największy szacunek" - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że równie ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne czy ekonomiczne Polaków. "Te sprawy będą niezwykle istotne w nadchodzącym roku, tym bardziej, że będzie to rok wyborczy, który jak dobrze wiemy, niesie ze sobą jeszcze więcej politycznych sporów i emocji. Dlatego już teraz apeluję do całej klasy politycznej, sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polaków muszą być ponad podziałami politycznymi, muszą być wyłączone z partyjnego sporu" - zaapelował prezydent.