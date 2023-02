Prezydent: agresja Rosji na Ukrainę zmieniła historię naszej części Europy

W rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę - wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy - chcemy rozmawiać o kolejnych krokach przed szczytem B9 w Bratysławie i szczytem NATO w Wilnie, a także o możliwości dalszego wsparcia Ukrainy - powiedział prezydent Andrzej Duda

W środę w Warszawie - w obecności prezydenta USA Joe Bidena oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - odbywa się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Na początku spotkania prezydent Duda wskazywał, że warszawski szczyt B9 ma szczególne znaczenie. "Spotykamy się prawie dokładnie w rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy i które ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa na całym świecie. Mówię tutaj o brutalnej, pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku" - mówił Duda.

Przypomniał, że dzień po rosyjskiej agresji na Ukrainę przywódcy państw Bukareszteńskiej Dziewiątki spotkali się w Warszawie, aby przedyskutować największe wyzwania stojące przed całym Sojuszem Północnoatlantyckim oraz o możliwościach wsparcia Ukrainy.

"To, co chcemy zrobić dzisiaj, to zastanowić się wspólnie, w gronie najbliższych sojuszników, nad naszymi kolejnymi krokami przed szczytem B9 w Bratysławie oraz szczytem NATO w Wilnie, a także o możliwościach udzielania dalszego wsparcia Ukrainie" - powiedział prezydent, inaugurując obrady.