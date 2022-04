Prezydent Andrzej Duda jedzie do Kijowa

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, przebywa na Ukrainie i jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – poinformował rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie prezydentów Litwy Gitanasa Nausedy, Łotwy Egilsa Levitsa oraz Estonii Alara Karisa, przebywa na Ukrainie; przywódcy jadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie - powiedział Jakub Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszy prezydentowi.

Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo" - dodał.

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy w drodze na spotkanie z Prezydent @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/UOKz0diuxm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP pytany przez Polsat News o szczegóły tej wizyty odpowiedział:



"Wizyta ma charakter symboliczny. Wizyta czterech prezydentów w Kijowie w czasie trwania wojny ma charakter szczególny. Też będą rozmowy o szczegółach wsparcia. Zarówno Polska, jak i kraje bałtyckie bardzo konkretnie wspierają Ukrainę, zarówno jeśli chodzi o pomoc dla milionów uchodźców, którzy przekroczyli granice, jak też o pomoc inną, a potrzebną Ukrainie w prowadzeniu działań obronnych" - powiedział Szrot. Jak dodał, nie może udzielić więcej informacji, gdyż mimo wyzwolenia obszarów podkijowskich w regionie nadal toczą się działania wojenne.



Szrot podkreślił, że prezydent Duda wspiera zwiększenie sankcji na Rosję, bo "te sankcje, do których doszło wcześniej, mimo że były one ocenione jako bardzo zdecydowane, nie doprowadziły do konkretnego skutku, jakim jest zakończenie rosyjskiej agresji i przelewu krwi na Ukrainie".



Wskazał, że sankcje były tematem rozmów prezydenta Dudy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i innymi przywódcami.