Prezydent Andrzej Duda: mamy bardzo trudny czas

Mamy bardzo trudny czas i będziemy mieli trudny czas. Toczy się dzisiaj wojna na Ukrainie, która powoduje kryzys ogólnoświatowy - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Prezydent wskazał, że wojna powoduje także kryzys w Polsce. "Kiedy patrzy się z drugiej strony oceanu, z drugiej strony globu, to Polska jest małą kropką na mapie świata. Wydaje się, że ta wojna toczy się właściwie w Polsce i niestety bardzo wielu inwestorów ze świata w taki sposób na to patrzy. To nie ułatwia zadania polskim przedsiębiorcom, to nie ułatwia prowadzenia biznesu w Polsce" - tłumaczył.

Zwrócił się do obecnych na gali mówiąc, że mimo tych wszystkich bardzo trudnych warunków gospodarczych, szalejących cen energii, dają radę i jest im za to ogromnie wdzięczny.

"Kiedy będzie lepiej? Nikt na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Kiedy te ceny się ustabilizują, kiedy one spadną? Nikt na to pytanie dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. Kiedy zakończy się rosyjska agresja na Ukrainę? Nikt dzisiaj na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Można spojrzeć tylko na prognozy, które są przedstawiana przez ekspertów" - wskazał prezydent.

Zwrócił uwagę, że prognoza Komisji Europejskiej nie jest zbyt optymistyczna dla Polski, jeśli ją porównamy z innymi prognozami. Jednak, jak dodał, jeżeli zestawimy ją z prognozą dla Europy Zachodniej, to i tak w Polsce będzie lepiej, ponieważ w państwach zachodnich Unii Europejskiej ma być jeszcze niższy wzrost gospodarczy.

"To oznacza, że mamy szansę nadgonienia tego dystansu rozwojowego, który pomiędzy nami a zachodem Europy cały czas istnieje, zwłaszcza jeśli chodzi o nadrabianie tego dystansu w znaczeniu poziomu życia przeciętnego obywatela" - ocenił prezydent.

Podkreślił, że jemu, jako prezydentowi, szczególnie zależy, żeby w Polsce wszystkim ludziom żyło się coraz lepiej, na coraz wyższym poziomie, żeby Polska była krajem coraz bardziej atrakcyjnym.

Andrzej Duda w czwartek wieczorem wziął udział w Gali XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim/