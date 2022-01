Prezydent Andrzej Duda podziękował prezydentowi Litwy za podpisanie ustawy o pisowni nazwisk

Podpisana przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę ustawa o pisowni nazwisk w mojej ocenie jest krokiem w bardzo dobrym kierunku w stosunkach polsko-litewskich - podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda. Poinformował, że zadzwonił do Nausedy, by podziękować mu i innym zaangażowanym w prace nad ustawą.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podpisał we wtorek ustawę, określającą zapis nielitewskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. Dotyczy to także pisowni nazwisk polskich - kwestii, która w litewskim parlamencie była omawiana przez prawie 30 lat i wzbudza wiele kontrowersji w stosunkach Polski i Litwy. Ustawa przyjęta przez parlament przed tygodniem wejdzie w życie 1 maja.

"Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podpisał ustawę o pisowni nazwisk, która - w mojej ocenie - jest krokiem w bardzo dobrym kierunku w stosunkach polsko-litewskich. Zadzwoniłem do Niego, by podziękować Jemu i Wszystkim zaangażowanym w prace nad ustawą" - napisał na Twitterze Andrzej Duda, odnosząc się do tej sprawy.

Zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą, imiona i nazwiska nielitewskie w dokumentach tożsamości Litwy są zapisywane w formie litewskiej. Przyjęty dokument legalizuje pisownię nielitewskich nazwisk alfabetem łacińskim, czyli zezwala na używanie łacińskich liter "w", "q" i "x", których nie ma w litewskim alfabecie.

Wraz z przyjęciem ustawy rezygnuje się też z zapisu nielitewskich nazwisk w litewskim brzmieniu. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy można będzie używać dwuznaków, na przykład "cz" albo "rz", albo poprawnego zapisu imienia "Anna", które w wersji litewskiej zapisywane jest jako "Ana".

Ustawa wyklucza jednak możliwość używania znaków diakrytycznych. "To jest bardziej skomplikowana kwestia. Dla jej rozstrzygnięcia trzeba będzie popracować nad stworzeniem koalicji ponadpartyjnej" - powiedział PAP doradca przewodniczącej Sejmu Aleksander Radczenko. Wskazał przy tym, że "w tym parlamencie są szanse na uchwalenie takiej ustawy".

Od kilkudziesięciu lat możliwości zapisywania nazwiska w formie oryginalnej w litewskich dokumentach tożsamości domagają się Polacy mieszkający na Litwie, a także obywatelki Litwy, które wychodzą za mąż za obcokrajowców. Uprawomocnieniu zapisu nielitewskich nazwisk w formie oryginalnej sprzeciwia się część polityków i społeczeństwa litewskiego, która uważa, że zagraża to statusowi języka państwowego, czyli litewskiego.

Litewska minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska przekonuje, że nowa ustawa "nie będzie miała wpływu na zmianę alfabetu języka litewskiego"; podkreśla, że już od kilku lat prawo do oryginalnego zapisu imienia i nazwiska osoby zainteresowane uzyskują w litewskich sądach. Według niej w 2020 r. litewskie sądy uwzględniły 79 wniosków o zmianę nazwiska na formę oryginalną, w 2021 r. uwzględniono 45 wniosków, a obecnie w sądach jest ich 21.