Prezydent Andrzej Duda przekazał grafikę Papcia Chmiela do Muzeum Historii Polski

Z okazji 100. rocznicy urodzin Henryka Chmielewskiego - Papcia Chmiela - prezydent Andrzej Duda przekazał w środę wykonaną przez artystę w 2018 r. grafikę do zbiorów Muzeum Historii Polski. "Papcio Chmiel jest bohaterem nas wszystkich. To dzieło jest świadectwem naszej najnowszej historii" - powiedział minister Wojciech Kolarski.

"Papcio Chmiel jest bohaterem nas wszystkich. Chcę w imieniu pana prezydenta przekazać dyrektorowi Muzeum Historii Polski, Robertowi Kostro, rysunek, który został wykonany tutaj, kilka metrów stąd, w 2018 r. - w roku, w którym obchodziliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz bohater był tu i wykonał tę właśnie pracę. To dzieło jest świadectwem naszej najnowszej historii. Papcio był wielką postacią" - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP min. Wojciech Kolarski na uroczystości przekazania wykonanego pięć lat temu w Pałacu Prezydenckim rysunku do zbiorów MHP.

15 czerwca 2018 r. Henryk Chmielewski gościł w Pałacu Prezydenckim. Podczas wizyty powstał rysunek z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przedstawiający portrety głównych bohaterów komiksu Papcia Chmiela - Tytusa, Romka i A'Tomka - z napisem "Wiwat Polska Niepodległa 1918-2018". Artysta wpisał się także do księgi pamiątkowej na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

"Pamiętam, gdy w latach 70. z niecierpliwością czekałem na kolejne wydanie +Świata Młodych+ z przygodami Tytusa, Romka i A'Tomka. To były wspaniałe komiksy. Dziś często dyskutujemy, w jaki sposób możemy wśród dzieci i młodzieży popularyzować historię, naukę, sztukę. Jeśli spojrzymy na postać Papcia Chmiela, to jest właśnie świetny przykład. Ze swoim dowcipem, ciekawymi pomysłami docierał do najmłodszych odbiorców. Zawsze miał jakąś historię do opowiedzenia. To był wspaniały człowiek. Na jego pracach wychowały się całe pokolenia" - powiedział dyrektor MHP Robert Kostro.

"Kilka dni temu w jednej ze szkół usłyszałem, że jestem +Syńcio Chmiel+, bo jestem przecież synem Papcia Chmiela. W imieniu Syńcia Chmiela chcę serdecznie podziękować za zaproszenie. Chciał dożyć stu lat, przeżył 98, ale widzę, że ciągle żyje w naszej pamięci" - powiedział Artur Bartłomiej Chmielewski.

"Grafika autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego - Papcia Chmiela - wykonana z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - dar prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla Muzeum Historii Polski w setną rocznicę urodzin artysty. 7 czerwca 2023 r." - brzmi napis na ramie rysunku przekazanego do muzeum.

Przed uroczystościami w Pałacu Prezydenckim, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w obecności dzieci rysownika - Monique Lehman i Artura Bartłomieja Chmielewskiego oraz dyrektora MPW, Jana Ołdakowskiego, odsłonięto tabliczkę przy drzewie upamiętniającym Papcia Chmiela.

Henryk Jerzy Chmielewski urodził się 7 czerwca 1923 r. w Warszawie. Wiosną 1943 r. został żołnierzem Armii Krajowej i przyjął pseudonim "Jupiter". Podczas Powstania Warszawskiego był żołnierzem 7. Pułku Piechoty AK "Garłuch". Chmielewski został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

We wrześniu 1947 r., rozpoczął pracę grafika i publicysty w "Świecie Przygód" i "Świecie Młodych". W latach 1950-56 studiował w Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. 25 października 1957 r. na łamach "Świata Młodych" ukazał się pierwszy odcinek komiksu "Tytus, Romek i A'Tomek. W 1966 r. ukazała się pierwsza księga z ich przygodami. Dowcipne opowiadania o przygodach dwóch-harcerzy i człekokształtnej małpy - Tytusa de Zoo, którego usiłowali "uczłowieczyć", spotkały się z entuzjazmem młodych czytelników. W serii ukazało się 31 albumów zwanych "księgami", wydana w 2002 "Księga Zero" z wczesnymi przygodami, które ukazały się na łamach "Świata Młodych" w latach 1957-66 oraz osiem ksiąg zbiorczych. Komiksy Papcia Chmiela zdobyły ogromną popularność u kilku pokoleń dzieci i młodzieży.

W 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Lech Kaczyński odznaczył rysownika Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Henryk Chmielewski zmarł 22 stycznia 2021 r. w Warszawie. 10 lutego 2021 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego.