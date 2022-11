Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał we wtorek w nocy z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

O tych konsultacjach poinformowano na Twitterze. "Prezydent RP kończy konsultacje z sojusznikami z NATO. Trwa właśnie rozmowa Andrzeja Dudy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem" - napisała Kumoch na swoim profilu. Wcześniej podał informację o rozmowach z prezydentem Niemiec. "W tej chwili odbywa się rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem" - napisał.

Wcześniej we wtorek prezydent Duda rozmawiał z m.in. premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, prezydentem USA Joe Bidenem oraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.