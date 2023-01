Prezydent Andrzej Duda spotka się we wtorek z prezydentem Czech Miloszem Zemanem

Podsumowanie ostatnich lat polsko-czeskiej współpracy, dwustronne stosunki gospodarcze, możliwe scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa, a także współpraca regionalna, znajdą się wśród tematów wtorkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą we wtorek udadzą się do Czech, gdzie wezmą udział w spotkaniu pożegnalnym z prezydentem tego kraju Miloszem Zemanem oraz małżonką Ivaną Zemanovą.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podczas briefingu mówił dziennikarzom, że Zeman kończy drugą kadencję, więc spotkanie będzie okazją do podsumowania polsko-czeskiej współpracy z ostatnich lat. "To wiele lat dobrej, wspólnej współpracy na poziomie głów państw" - mówił.

Zaznaczył, że wizyta będzie też koncentrowała się wokół aktualnych wyzwań, w tym możliwych scenariuszy rozwoju, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa. "Zarówno Polska, jak i Czechy są aktywnymi aktorami polityki międzynarodowej w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO, umacniania obecności natowskiej na wschodniej flance w duchu polityki obrony i odstraszania" - powiedział.

Przydacz dodał, że oba kraje aktywnie współpracują jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, co - jak ocenił - również będzie tematem rozmowy. "Jasnym jest, że będą rozmawiać, jako dwaj doświadczeni politycy o tym, co może wydarzyć się w najbliższym czasie, ale też co można zrobić po to, aby tę jedność europejską wypracowaną w ostatnich miesiącach utrzymać. Aby ta aktywna polityka USA i zachodniej Europy w tym kontekście była kontynuowana" - powiedział Przydacz.

Zaznaczył, że kolejnym wątkiem spotkania będą stosunki dwustronne, w tym kwestie gospodarcze. Zwrócił uwagę, że Czechy są dla Polski drugim najważniejszym partnerem gospodarczym.

"Równie istotna jest współpraca transgraniczna" - dodał. Poinformował, że "w tych spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele samorządów po jednej i drugiej stronie". "To będzie takie duże plenarne spotkanie, w którym samorządowcy będą rozmawiać o aktualnych wyzwaniach" - mówił prezydencki minister.

Kolejną kwestią ma być współpraca regionalna, w ramach Inicjatywy Trójmorza. "Chcemy, aby także i Czechy jeszcze bardziej aktywnie włączyły się w funkcjonowanie Inicjatywy Trójmorza. Tematów nie braknie, bo mówimy o współpracy infrastrukturalnej, połączeniach drogowych, kolejowych, komunikacyjnych, a także o współpracy energetycznej" - powiedział, wskazując, że Polska poprzez swoją infrastrukturę gazową może być dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla Czech.

"O tym rozmawiają już rządy, ale pan prezydent również jest tutaj w tym kontekście bardzo aktywny" - podkreślił Przydacz.