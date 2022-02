Prezydent Andrzej Duda spotkał się z harcerzami w Dniu Myśli Braterskiej

Z Warszawy, na ulicach której ginęli harcerze walcząc o wolną Polskę, chcę powiedzieć naszym bratnim druhom na Ukrainie, że w dniu myśli braterskiej nasze myśli są z nimi - powiedział prezydent Andrzej Duda na wtorkowym spotkaniu z harcerzami i skautami w Dniu Myśli Braterskiej.

Andrzej Duda spotkał się we wtorek wieczorem na dziedzińcu Belwederu z przedstawicielami krajowych organizacji harcerskich i skautowych. Symboliczne ognisko harcerskie, zapalone przez prezydenta, zorganizowano z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zwracając się do harcerzy prezydent zauważył, że spotykają się w miejscu symbolicznym, ponieważ była to siedziba pierwszego Protektora Związku Harcerstwa Polskiego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. "Cieszę się, że tu jesteście, mimo że czas nie jest łatwy. Myśl braterska dotycząca wspólnej służby, przyjaźni i oddania drugiemu człowiekowi jest dziś szczególnie ważna" - powiedział prezydent.

Dodał, że cieszy go rozwój ruchu harcerskiego w Polsce i włączanie do niego kolejnych organizacji. "Dziś mogłem przekazać proporzec harcerski Skautom Króla. Patronat nad organizacjami harcerskimi i skautowymi rozszerza się, ale co ważniejsze jest nas coraz więcej, tych którzy chcą działać wspólnie, spotykać i dawać bratnie słowo, które jest znakiem pamięci i wspólnej służby. Wszyscy służymy Bogu, Ojczyźnie, drugiemu człowiekowi i sobie nawzajem" - powiedział prezydent. W czasie uroczystości prezydent przekazał odznaki harcmistrzów przedstawicielom różnych organizacji harcerskich i skautowych, między innymi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego i Royal Rangers Polska.

Prezydent zwrócił się również do harcerzy i skautów na Ukrainie. Powiedział, że dzisiejsze święto jest okazją do wyrażenia wobec nich solidarności i wsparcia w momencie, gdy są oni "pełni niepokoju o swoją ojczyznę, ale są również gotowi jej służyć". "Z Warszawy na ulicach, której ginęli harcerze walcząc o wolną Polskę chcę powiedzieć naszym bratnim druhom na Ukrainie, że w dniu myśli braterskiej nasze myśli są z nimi" - powiedział prezydent.

Dzień Myśli Braterskiej przypada co roku 22 lutego. Jest to obchodzone od 1926r. święto przyjaźni organizowane co roku przez harcerzy i skautów na całym świecie, w rocznicę urodzin twórcy skautingu sir Roberta Baden-Powella. Jego głównym przesłaniem jest zaakcentowanie związków pomiędzy harcerzami na całym świecie, niezależnie od różnic narodowych, etnicznych, religijnych, poglądów politycznych i wieku. Z tej okazji harcerze organizują ogniska, gry terenowe i wysyłają sobie kartki pocztowe z pozdrowieniami. Jest to również okazja do organizowania zbiórek na działalność harcerską lub charytatywną.