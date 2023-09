Prezydent Andrzej Duda: w Polsce 7 proc. obywateli to osoby w wieku 75 plus

Dzisiaj w Polsce osób w wieku 75 plus jest 2,7 mln, to 7 proc. obywateli, w większości kobiet. Będzie ich przybywało, co do tego nie ma żadnych wątpliwości – mówił podczas uroczystości podpisania ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. W uroczystości w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie wzięła udział również minister zdrowia Katarzyna Sójka, kierownictwo Kancelarii Prezydenta i CMKP.

Przypomniał, że historia przygotowania tej ustawy zaczęła się od spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim z prof. Ewą Marcinowską-Suchowierską i z ministrem Markiem Balickim.

"Wtedy po raz pierwszy usłyszałem od nich o tej bardzo pilnej potrzebie stworzenia specjalnej regulacji, na mocny której możliwa będzie do stworzenia sieć opieki geriatrycznej w Polsce" - wyjaśnił.

"Dzisiaj (...) w Polsce osób w wieku 75 plus jest 2,7 mln, to 7 proc. obywateli, w większości kobiet. Będzie ich przybywało (...). Eksperci szacują, że w 2040 r. będzie to około 14 proc. obywateli, a w 2050 r. - 16,5 proc. obywateli" - wyjaśnił Duda.

Podkreślił, że jeżeli chodzi o rozwój opieki geriatrycznej, rozwiązanie systemowe trzeba wdrażać już dzisiaj.

Wskazał, że do tej pory specjalnej opieki geriatrycznej było w Polsce za mało. "To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. (...) Z całą pewnością nie jest to liczba oddziałów, która wystarczałaby, aby tę opiekę geriatryczną w pełnym zakresie zapewnić" - dodał.

Prezydent wyjaśnił, że nie chodzi tylko o to, by były szpitalne oddziały geriatryczne.

"Chcielibyśmy, żeby takiej całodobowej opieki było jak najmniej. Żeby jej było jak najmniej, potrzebny nam jest program, który będzie programem prowadzenia osób w wieku seniorskim poprzez zdrowe życie" - wyjaśnił.

Wskazał, że stąd pojawił się pomysł stworzenia centrów zdrowia 75 plus. Jak tłumaczył, będą w nich koordynatorzy opieki geriatrycznej i konsultanci. "Będzie możliwość uzyskania z jednej strony opieki, ale z drugiej strony porady, a także dodatkowo jeszcze rehabilitacji" - wyjaśnił.

Prezydent wyraził nadzieję, że w ramach funkcjonowania ustawy w ciągu pierwszych kilku lat powstanie w Polsce ponad 300 takich centrów.

