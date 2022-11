Prezydent Andrzej Duda wypowie się dla mediów przed siedzibą BBN

W najbliższym czasie przed siedzibą Biura Bezpieczeństwa Narodowego planowana jest wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy dla mediów - poinformowało tuż po północy we wtorek na Twitterze BBN.

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.

W tej sprawie odbyło się posiedzenie rządu.