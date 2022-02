Prezydent: arcypasterskie posługiwanie ks. bp Lechowicza zapisze się jako czas owocnej służby Bogu i Ojczyźnie

Wyrażam przekonanie, że arcypasterskie posługiwanie księdza biskupa zapisze się w historii Ordynariatu Polowego jako czas owocnej służby Bogu i Ojczyźnie - ocenił prezydent Andrzej Duda, w liście odczytanym podczas ingresu nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza.

W sobotę w katedrze polowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbywa się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza. W trakcie uroczystości list prezydenta odczytała szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent zwrócił w liście uwagę, że żołnierze przysięgają: "za sprawę (...) Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić".

"Ich morale stanowi fundament, na którym opiera się istnienie i niepodległość Rzeczypospolitej. To oni tworzą patriotyczny rdzeń społeczeństwa i są wzorem postawy obywatelskiej. Żołnierska codzienność to nieustanny wysiłek: doskonalenie umiejętności, ćwiczenia, utrzymywanie gotowości obronnej państwa. To więcej niż zawód wymagający najwyższego profesjonalizmu. To jedna z najbardziej wymagających dróg życiowych" - podkreślił prezydent w liście.

Jak dodał, że na tej drodze już od wieków towarzyszą im kapelani. "Niosą otuchę i świadectwo wiary, ułatwiają uczestnictwo w życiu Kościoła, pomagają wzrastać jako odważnym patriotom i ludziom służby. Są wszędzie tam, gdzie żołnierze i pracownicy wojska wraz z rodzinami. Tam, gdzie słuchacze i uczniowie szkół wojskowych, a także personel oraz podopieczni wojskowych placówek leczniczych i opiekuńczych" - zaznaczył Duda.

Prezydent przyznał, że z satysfakcją przyjął wiadomość, iż w poczet katolickich biskupów polowych Wojska Polskiego wstępuje syn ziemi tarnowskiej, "wyróżniającej się żarliwym patriotyzmem oraz szczególnym przywiązaniem do chrześcijańskiego dziedzictwa naszej Ojczyzny".

Przypomniał jednocześnie, że ks. biskup Lechowicz pracował tam jako wikariusz parafialny, wykładowca teologii, prefekt i rektor seminarium duchownego, biskup pomocniczy, a wreszcie administrator diecezji tarnowskiej. Dodał, że udzielał się on na forum Konferencji Episkopatu Polski jako delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

"Również te doświadczenia oraz - jak ufam - inspiracja dokonaniami biskupa polowego Józefa Gawliny, niezwykle zasłużonego dla Polaków na obczyźnie, mogą okazać się bardzo pomocne. Polscy żołnierze pełnią również służbę za granicą, na misjach pokojowych i stabilizacyjnych oraz w wielonarodowych ośrodkach dowodzenia i oddziałach wojsk NATO, a oficerowie odbywają szkolenia i studia w zagranicznych uczelniach wojskowych" - napisał prezydent.

Wyraził jednocześnie zadowolenie, że nowy biskup swoją posługę zamierza rozpocząć od odwiedzin u żołnierzy strzegących polskiej granicy z Białorusią. "Z bliska przekonałem się, jak trudna jest ich służba. Miałem też okazję podziękować kapłanom, którzy niosą im wsparcie" - przypomniał prezydent.

Złożył też wyrazy wdzięczności dla wszystkich duszpasterzy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, którzy "w tych szczególnych okolicznościach sumiennie wypełniają swoją misję".

"Ekscelencjo, ponawiając serdeczne gratulacje, życzę wytrwałości, sił duchowych i dobrego zdrowia, a także udanej współpracy z kapłanami Ordynariatu i strukturami dowódczymi Wojska Polskiego" - zakończył list prezydent Duda.