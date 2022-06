Prezydent: bardzo dobrze, jeśli kanclerz Niemiec i prezydent Francji pojadą na Ukrainę

Bardzo dobrze, jeśli kanclerz Niemiec, prezydent Francji oraz premier Włoch pojadą na Ukrainę. Zobaczą na własne oczy ogrom zniszczeń, to, że Rosji trzeba się twardo przeciwstawiać militarnie i politycznie - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent i szef MON Mariusz Błaszczak uczestniczyli w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Po jej zakończeniu, podczas spotkania z mediami Andrzej Duda był proszony o komentarz do doniesień, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz planuje udać się do Kijowa, a we wspólnej podróży mają wziąć udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron. "Bild am Sonntag" podał w sobotę, że wizyta ma się odbyć jeszcze przed szczytem grupy państw G7, który jest planowany na 26-28 czerwca, a także, że uczestniczyć ma w niej premier Włoch Mario Draghi.

"Jeżeli (politycy-PAP) się udadzą, to bardzo dobrze. Wielokrotnie namawiałem do tego, żeby na własne oczy zobaczyć ukraińską ziemię, która jest atakowana przez Rosjan w brutalny sposób" - powiedział prezydent.

Byłoby najlepiej - jak stwierdził - gdyby politycy pojechali do Borodzianki, do Buczy, czy do Irpienia i zobaczyli ogrom zniszczeń, który on sam miał "tragiczną możliwość zobaczyć".

"To pokazuje, jaka jest ta wojna ze strony rosyjskiej. To pokazuje, że rosyjska agresja na Ukrainę ma charakter totalny i to pokazuje, że trzeba dołożyć wszystkich sił, żeby Ukrainę przed tą agresją bronić, jak również, że trzeba się twardo Rosji przeciwstawić, nie tylko militarnie, ale także bardzo twardo przeciwstawić się politycznie" - dodał prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że będzie bardzo dobrze, jeżeli politycy - w tym kanclerz Niemiec, prezydent Francji i premier Włoch - pojadą do Kijowa i na Ukrainę w ogóle. "Mam nadzieję, ze tak się stanie" - dodał.