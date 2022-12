Prezydent: będę oceniał zgodność zmian w ustawie o SN z konstytucją, ale też z prawem Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości

Będę oceniał zgodność zmian z konstytucją, ale również uwzględnienie suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w oświadczeniu dotyczącym projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prezydent zaznaczył, że będzie obserwował prace nad projektem noweli ustawy o SN w parlamencie. Zapewnił, że w pracach będą uczestniczyli jego przedstawiciele.

Andrzej Duda przypomniał, że po zakończeniu prac nad ustawą w Sejmie i Senacie ostatnią częścią procesu legislacyjnego jest rozpatrzenie jej przez Prezydenta RP.

"Będę oceniał przede wszystkim kwestie następujące: zgodność wprowadzonych zmian z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ale również uwzględnienie suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości w sposób, w jaki my, jako Polacy i demokratycznie wybrane przez nas władze, chcą to zrobić, bo traktaty europejskie nam to gwarantują" - powiedział prezydent.

Jak dodał, "kwestie wymiaru sprawiedliwości kształtujemy sami".