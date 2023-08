Prezydent będzie mógł rozwiązać Sejm tuż po wyborach? To możliwe

Luka w konstytucji może dać prezydentowi pretekst do rozwiązania nowego Sejmu i zarządzenia powtórki wyborów parlamentarnych. Mogłoby do nich dojść już na wiosnę - pisze dziennik "Rzeczpospolita".

Po przyjęciu w minionym tygodniu przez rząd projektu przyszłorocznego budżetu, projekt powinien trafić do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego, a do końca września - do Sejmu.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita" - projekt najprawdopodobniej przepadnie, bo przed przewidzianymi na 15 października wyborami posłowie już nim się nie zajmą. Projekty zgłoszone w czasie jednej kadencji nie przechodzą bowiem na kolejną.

- To zasada zwyczajowa, a nieliczne wyjątki od niej są zapisane w ustawach. Nie ma jednak takiego wyjątku dla ustawy budżetowej. Po wyborach nowy rząd musi więc złożyć w Sejmie nowy projekt budżetu, choćby był tożsamy ze złożonym przed wyborami - wyjaśnia dziennikowi prof. Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowy Sejm zacznie prace nad budżetem po wyborach, a ma na to tylko cztery miesiące. Jeśli posłowie nie zmieszczą się tym czasie, prezydent może rozwiązać parlament. Problem w tym, że przepisy nie precyzują momentu, od którego cztery miesiące są liczone.

- Sens przepisu art. 255 to zdyscyplinowanie posłów i senatorów do sprawnego uchwalenia tej ustawy. Niemniej powinni mieć zagwarantowane na pracę pełne cztery miesiące w swojej kadencji - wyjaśnia "Rzeczpospolitej" prof. Jackiewicz.

Prezydent może również skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, a ten musi wydać wyrok w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli uzna budżet za niekonstytucyjny, posłowie czasu będą mieć jeszcze mniej, o ile w ogóle.

- Prawdopodobnie prezydentowi przypadłaby wówczas szczególna rola arbitra w sporze o kształt finansów publicznych i tylko od jego dobrej woli zależałoby, jak zinterpretować przepis dający mu możliwość skrócenia kadencji Sejmu - uważa cytowany przez gazetę prof. Maciej Serowaniec, konstytucjonalista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.