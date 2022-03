Prezydent: będziemy czynili wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, by zawieszenie broni było wymuszane kosztem Ukrainy

Będziemy czynili wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, by zawieszenie broni było wymuszane kosztem Ukrainy - takie zapewnienie prezydent Andrzej Duda złożył w sobotniej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po zakończeniu spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem, w sobotę po południu prezydent Duda rozmawiał także z prezydentem Ukrainy.

"Jasno i wyraźnie powiedziałem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu: panie prezydencie, pamiętaj, będę ja, ale są też inni uczciwi ludzie, przywódcy, którzy będziemy czynili wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, by zawieszenie broni było na was wymuszane, by zawieszenie broni było wymuszane kosztem Ukrainy" - powiedział prezydent Duda wieczorem w TVN24.

Prezydent został też zapytany m.in. czy przedstawiona przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podczas wizyty w Kijowie propozycja misji pokojowej na Ukrainie ma dzisiaj rację bytu i czy będzie poważnie rozważana. "Będzie na pewno położona na stole przed wszystkimi członkami Sojuszu. Na pewno będzie przez nich rozpoznawana i na pewno będzie dyskutowana" - powiedział Duda.

"To, czy i jaką ostatecznie postać mogłaby przybrać, jest decyzją wspólną Sojuszu, bo to musi być decyzja sojusznicza" - dodał.

Prezydent zapewnił, że jest zwolennikiem każdego rozsądnego pomysłu, który zapewnia Polsce bezpieczeństwo i jest w stanie doprowadzić do zatrzymania przelewu krwi na Ukrainie "w taki sposób, aby Ukraina nie straciła na tym rozwiązaniu".