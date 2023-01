Prezydent: Benedykt XVI zasługuje na upamiętnienie w miejscach, w których przebywał w Polsce

Benedykt XVI zasługuje na upamiętnienie w miejscach, w których przebywał podczas wizyty w naszym kraju, aby był ślad jego obecności bardzo wtedy dla nas ważnej - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył we mszy pogrzebowej emerytowanego papieża w Watykanie.

"Benedykt XVI był jedną z absolutnie najważniejszych osób światowego Kościoła ostatnich dziesięcioleci. Jego odejście jest na pewno i dla Kościoła wielką stratą. Cieszę się, że mogłem być w Watykanie i Ojca Świętego pożegnać" - podkreślił Duda w rozmowie z polskimi dziennikarzami.

W mszy św. uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent przekazał, że wielu przedstawicieli duchowieństwa, polityków oraz Włochów "podchodziło i dziękowało za naszą obecność tutaj i za to pożegnanie, które mogliśmy razem uczynić odprowadzając w tą ostatnią drogę Ojca Świętego Benedykt XVI".

Prezydent pytany o pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski w 2006 r., stwierdził, że warto zaapelować do wszystkich, którzy pamiętają tamtą wizytę, "by w każdym miejscu, w którym Ojciec Święty wtedy był, w którym z nami Polakami, na naszej ziemi się spotykał, stworzyć takie upamiętnienie". "Aby właśnie był ten ślad jego obecności bardzo wtedy dla nas ważnej" - mówił prezydent.

"Myślę, że absolutnie Ojciec Święty i jego bardzo ciepły stosunek do Polaków i Polski zasługuje na to, aby to upamiętnienie w każdym miejscu, gdzie jeszcze go nie ma, aby je stworzyć i aby takie pamiątki po tamtej wizycie, wielkiej misji, którą realizował Benedykt XVI były u nas" - podkreślił Andrzej Duda.